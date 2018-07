Efter besparelser vil det tage 300 år at digitalisere de danske aviser

Også på en række andre området er Det Kgl. Bibliotek nødt til at forringe sin service.

Det, der tidligere var orientalsk og judæisk afdeling, er i dag reduceret til en medarbejder med speciale i judaica. Så der er ikke længere nogen specialist i den orientalske samling, der ellers internationalt er ret anerkendt.

Den såkaldte lukkede læsesal – den sal, hvor man kan sidde og læse i materiale som ikke må komme uden for Det Kgl. Bibliotek – vil fremover være lukket om lørdagen. Det er ellers den dag, hvor der kommer flest almindelige mennesker, fordi de er på arbejde i den normale åbningstid på hverdage, hvor forskere og studerende sidder på den lukkede læsesal.

»Det er en begrænsning af borgernes adgang til kulturarven, som skærpes af, at vi heller ikke har råd til den digitalisering, der kunne kompensere for den manglende service«, siger Svend Larsen.

Biblioteket har i forvejen skåret i alt 300 timer af åbningstiden på en række af sine specialsamlinger.

Og allerede for to år siden lukkede man muligheden for, at forfattere og andre, der var videnskabeligt eller fagligt aktive uden tilknytning til et universitet, kunne få adgang til særlige arbejdsrum på biblioteket. Her har forfattere som Niels Barfoed og historikere som Steffen Heiberg siddet og arbejdet på nogle af deres bøger.

»Men det koster at stille en arbejdsplads til rådighed, så det har vi droppet, selv om en række bøger er blevet til i de rum«, siger Svend Larsen.

Antallet af udstillinger – som eksempelvis ’Blinde vinkler’ med billeder fra kolonien Vestindien – er også skåret ned fra fire-fem om året til to. Og biblioteket har helt opgivet at lave mindre udstillinger, hvis ikke de er fuldt finansieret af fonde.

Konsekvensen er, at biblioteket er langt dårligere til at vise, hvad det har at byde på, og til at inspirere sit publikum, siger Svend Larsen.

Men er Det Kgl. Bibliotek ikke nødt til at spare, når alle andre offentlige institutioner også skal gøre det?

»Jo. Jeg gør bare opmærksom på, hvad det har af betydning, og så må politikerne vurdere, om det er den rigtige vej at gå. Jeg siger ikke, at vi er vigtigere end noget andet«, siger Svend Larsen.

Også medarbejderne er langt mere pressede i dag end tidligere, siger fællestillidsrepræsentant Mette Colding Dahl.

»Det er stressende, og det ligger hele tiden i baghovedet, at så snart vi skal tage fat på en ny opgave, så ved alle, at det er noget, de skal lave oven i alt det andet. Folk har mange flere bolde i luften end tidligere«, siger hun.

Mette Colding Dahl mener, at man med besparelserne risikerer at føre Det Kgl. Bibliotek tilbage til dengang, der kun var adgang for en lille eksklusiv elite.

Er det ikke rimeligt nok at udsætte Det Kgl. Bibliotek for grønthøsterbesparelser, når man også udsætter hospitaler og andre offentlige institutioner for sparekrav?