Kim Wall skal mindes med løb i Københavns gader Med et mindeløb for den mishandlede og myrdede journalist, Kim Wall, og alle andre myrdede journalister i tjeneste, vil veninden ære Peter Madsens offer og minde om, at journalister forfølges.

Det er snart et år siden, at Danmark, Sverige og store dele af den øvrige verden fulgte sagen om den kvindelige journalist Kim Wall, der skulle interviewe ubåds-Madsen og endte med at blive slået ihjel efter et scenario, ingen kan bære at tænke på.

Nu vil hendes veninde markere etårsdagen for Kim Walls forsvinden med et »Run for Kim«-løb rundt på Christianshavns Vold i København, hvor den 30-årige journalist havde sin sidste arbejdsplads.

Løbet, som veninden, Mia Dahlgren Winther, opfordrer så mange som muligt til at deltage i, afholdes den 10. august: Den dato er det et år siden, at Kim Wall forsvandt. Ti dage senere blev hendes krop fundet af politiet. I dag, efter en spektakulær retssag med vildt medieopbud, sidder Peter Madsen fængslet på livstid for seksuelt misbrug og drab.

Løbet rundt på voldene vil markere, at ikke alene Kim Wall, men journalister jorden over, i som uden for krigszoner, hvert år forsvinder og bliver dræbt, mens de har forsøgt at udføre deres job. I år har 68 journalister mistet livet under arbejdet.

Alle er velkomne til at deltage i det kvindepolitisk ladede mindeløb, og startgebyret går til den fond, som Kim Walls familie har stiftet, Kim Wall Memorial Fund. Pengene administreres af International Women's Media Foundation og går til stipendiater til kvindelige journalister, som vil blive uddelt hvert år på Kim Walls fødselsdag 23. april. Interesserede kan betale på gofundme.com/remenberingkimwall