Hvor er 500 kunstværker blevet af? Københavns Kommune har tilsyneladende ikke styr på egen kunst 500 kunstværker synes forsvundet i bureaukrati: Københavns Kommune kan ikke redegøre fr deres placering, og deres placering er opgivet som: Ukendt

Københavns Kommune er ikke i stand til at redegøre for kommunens egne kunstværker: For 500 værker til en samlet værdi af 1,8 millioner kroner gælder det, at placeringen er 'ukendt'.

Det skriver BT.dk, som har søgt aktindsigt hos Københavns Kommune. Avisen har konstateret, at aplaceringen er fjernet fra listen over kommunens kunstværker, og aktindsigten viser, at 500 af værkerne slet ikke har en kendt adressse. »Ukendt«, står der på listen ud for værkerne, hvoraf det dyreste er en bronzeskulptur af kunstneren Henrik Starcke med titlen 'Stående mand'. Københavns Kommune har ved erhvervelsen betalt 104.000 kroner for skulpturen, men hvor den er, fortaber sig tilsyneladende i det uvisse.

Københavns Kommune siger til BT, at værkerne ikke fysisk er bortkommet, men at de »bare« ikke er registreret.

»Københavns Kommunes kunstsamling består af omkring 4.000 værker, fordelt på omkring 250 adresser og endnu flere afdelinger. Der bliver løbende lavet status over værkernes deponeringssteder«, skriver Kultur- og Fritidsforvaltningen i et svar til BT med en understregning af, at man er i gang med at »kortlægge« værker, som er registreret i kategorien »ukendt adresse«.

Forklaringen på det manglende overblik kan bunde i et højt antal afdelinger og forvaltninger, placeret på flere adresser, forslår Kultur- og Fritidsforvaltningen:

»Mange værker kan være i en institution i mange år eller årtier, og det kan derfor ske, at værkerne skifter adresse, uden at kunstsamlingens administrator bliver informeret herom, hvorved værkerne i en periode ikke står registreret med den korrekte adresse«, skriver forvaltningen til B.T.

Med andre ord: Når værkerne på kommunens skoler og andre institutioner »skifter adresse«, hænger det sammen med, at den institution, der oprindeligt låner værket, kan låne det videre til en anden institution eller sætte det i depot. Men da det heller ikke fremgår, hvem der oprindeligt har fået lov at låne værket, er det lidt af et opklaringsarbejde at finde frem til kunstværkerne.