Diane Keaton og Kate Winslet skal spille hovedrollerne i ny version af dansk film BIlle Augusts succes-film fra 2014 'Stille hjerte' bliver nu filmatiseret i USA med internationale stjerner i hovedrollen.

Diane Keaton, Kate Winslet og Mia Wasikowska skal spille hovedrollerne i en ny Hollywood-version af Bille Augusts »Stille hjerte« fra 2014. Det skriver filmmagasinet Variety.

I den danske film, som fik fire Boldilpriser og en regn af anmelderstjerner, havde Ghita Nørby rollen som moren, der uhelbredeligt syg af ALS vil samle sin familie for at sige farvel. Bagefter vil hun tage sity eget liv.

I den amerikanske version, »Silent Heart«, kommer Diane Keaton til at spille moren. Rollerne som døtrene, der hos Bille August blev spillet af Paprika Steen og Danica Curcic, skal i Hollywoodudgaven spilles af Kate Winslet og Mia Wasikowska.

Filmen blev i sin tid præmieret med Bodil-priser for årets bedste film og årets bedste manuskript. Her i avisen fik Bille Augusts film fem hjerter, og den melding var flere aviser enige om. Anmeldelserne beskrev et » følelsesmæssigt knytnæveslag lige i solar plexus«, og filmmagasinet Ekko kaldte filmen et »livsbekræftende kammerspil om aktiv dødshjælp«. Bille August havde lavet sin bedste film i over tyve år, skrev Ekko.

Filmen instrueres nu af Roger Mitchell med amerikansk team og amerikansk producer, men stadig på baggrund af det oprindelige manuskript af Christian Torpe. Optagelserne ventes at begynde sidst på sommeren i London.