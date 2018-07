»Jeg ved ikke, hvad vi venter på«: Nu vil Naser Khader også stoppe sin egen regerings grønthøster

Flere borgerlige partier vil have sat en stopper for den grønthøsterbesparelse på 2 procent årligt, der blandt andet har ramt de store statslige kulturinstitutioner.

Serie: Grønthøsteren I 2015 besluttede regeringen, at det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt for statslige institutioner også skulle omfatte kulturinstitutionerne.

Fra 2011 til 2016 lød besparelserne på 0,5 pct. om året, penge, der gik tilbage til kulturområdet i puljer, som de store kulturinstitutioner også kunne søge.

Men siden 2016 er deres bevillinger år for år blevet barberet med 2 pct., så de skal gennemføre millionbesparelser.

Politiken forsøger i en række artikler at beskrive, hvilke konsekvenser det har haft, og hvad de fortsatte besparelser kommer til at betyde for de fire store statslige kulturinstitutioner: Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Det Kgl. Bibliotek. Vis mere

»Der er skåret ind til benet på nogle af de store kulturbærende institutioner. De har nået smertegrænsen. Jeg mener, at besparelserne skal stoppe med udgangen af 2019«, siger den konservative kulturordfører, Naser Khader.

Regeringen har ellers lagt op til, at de skal fortsætte i hvert fald til og med 2021.

Det er ikke en naturlov, at ressourcerne skal væk fra kulturinstitutionerne, selv om kulturen ofte taber, når vi står over for vigtige opgaver i sundhedsvæsenet, forsvaret og den slags Mette Bock, kulturminister (LA)

Politiken har i denne artikelserie sat fokus på konsekvenserne af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent årligt, som de store kulturinstitutioner har været pålagt siden 2016, så de blev udsat for samme krav som alle andre på det statslige driftsområde. Fra Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek lyder det som med én mund, at der nu er skåret så hårdt, at fortsatte besparelser vil gå ud over vigtige kerneopgaver. De appellerer indtrængende til politikerne om at sætte en slutdato på besparelserne.

»De her institutioner er for vigtige for Danmark til, at det kan fortsætte. Jeg ved godt, at man ikke kan måle det, der bliver leveret i kroner og ører og nytteværdi, men det er vigtigt for Danmark og den danske kulturarv, at vi ikke sulter nogle af de her kulturinstitutioner«, siger Naser Khader.

Også Dansk Folkeparti har udtrykt utilfredshed med grønthøsterbesparelserne og krævet, at man prioriterer besparelserne i stedet for at ramme alle. Heller ikke Socialdemokratiet og oppositionen er begejstrede for grønthøsteren.

»Så jeg ved ikke, hvad vi venter på«, siger Naser Khader, der mener, at politikerne efter sommerferien bør sætte sig sammen med kulturminister Mette Bock (LA) og finde et alternativ og få stoppet de konstante besparelser på de store nationale kulturinstitutioner.

Folkelig opbakning

Men kulturministeren vil ikke imødekomme ønsket om en slutdato, selv om hun godt kan forstå at de store kulturinstitutioner beder om det.

»Det ville jeg også gøre, hvis jeg var leder for en af de store kulturinstitutioner. For det er altid lettere at drive virksomhed, hvis man nogenlunde kender de vilkår, man skal agere under. Men samtidig må jeg sige, at det her er noget, der gælder samtlige statens budgetter. Og derfor kan man ikke gå ud på et område og sige, at nu holder det op på det og det tidspunkt. Det er en del af en større diskussion«, siger Mette Bock.

Men besparelserne kan vel ikke fortsætte i det uendelige. Statens Museum for Kunst har for eksempel beregnet, at det vil betyde, at museet lukker i 2034?

»Når Mikkel Bogh (direktør for SMK, red.) siger, at man lukker i 2034, så er det utrolig effektiv kommunikation. Men den næste opgave, som også er en ledelsesopgave, er, at Mikkel Bogh må få forklaret borgeren i Tønder eller på Thurø, hvorfor det vil få betydning for den borgers liv, at vi ikke har et Statens Museum for Kunst efter 2034. Man skal ikke kun sige, at det her er meget vanskeligt og får de og de konsekvenser. Det er også vigtigt at sikre, at der er legitimitet og folkelig opbakning til, at der er nogle institutioner, som er dyre at drive og har betydning for hele vores land«.

Foto: Peter Hove Olesen Statens Museums for Kunsts direktør, Mikkel Bogh (bill.), mener, at besparelserne vil anrette skader, der er så store, at de store kulturinstitutioner – blandt andet hans egen – vil lukke og slukke inden for få årtier. Men det er hans egen opgave at sørge for, at der er folkelig opbakning bag museet, mener kulturminister Mette Bock (LA).

Det er vel en politisk beslutning, om vi vil have de institutioner?