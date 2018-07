Blev du sunget for som barn? Godnatsange kan forbedre børns sundhed helt fra spædbarnsstadiet, viser ny dansk forskning Når først forældre synger og spiller i barndomshjemmet, går det i arv, viser nyt stort studie. Og det er godt for børns sundhed. Syng ’Elefantens vuggevise’ eller Pearl Jam, syng grimt, falsk og forkert. Bare du synger, siger eksperter, der frygter for vuggevisens fremtid.

For 2-årige Julius slutter dagen altid med en sang.

Når Caroline Sofie Have og Jesper Egstrøm lægger deres søn i seng, har de gjort vuggevisen til et fast ritual i lejligheden på Nørrebro i København.

»Caroline synger tit efter en bog. Jeg improviserer mest bare«, siger Jesper Egstrøm, der ligesom Caroline selv blev sunget for som barn.

Følger denne familie statistikken, kommer Julius med stor sandsynlighed også til at synge for sine egne børn en dag. Vuggeviser, musik og sang i hjemmet går nemlig i arv.

I en ny stor undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) og Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet er 14.000 danskere blevet spurgt om musik og sang i barndomshjemmet. 40 procent af kvinderne og 27 procent af mændene angiver i undersøgelsen, at der ofte eller meget ofte blev sunget og spillet i deres barndomshjem.

Fakta: Undersøgelsen Mere end 14.000 respondenter har været med i undersøgelsen, der er en del af den såkaldte Susy-undersøgelse, et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) og Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nordic Journal of Music Therapy.

Undersøgelsen viser samtidig, at sang og musik i barndomshjemmet har stor betydning for, at vi senere i livet udvikler et aktivt forhold til musikken. Et forhold, der ifølge flere undersøgelser får os til at føle os sundere.

Og de gode effekter begynder allerede, fra fosteret er seks måneder gammelt og har færdigudviklet sin høresans, siger professor Lars Ole Bonde fra Aalborg Universitet, der er hovedarkitekten bag undersøgelsen.

»Derfor er lige netop vuggevisen også stærkt undervurderet«, siger han.

Det er første gang, danskernes forhold til musik i barndomshjemmet undersøges, og man kan derfor ikke sige det store om udviklingen.

Men adskillige internationale undersøgelser indikerer, at forældre i dag synger og spiller mindre med deres børn end tidligere. Og det kan have store konsekvenser.

Omdiskuteret børnesang

Vuggevisen – den ømme sang fra forælder til barn – kan meget vel være den første sang, mennesket sang.

Fra Chopin og Stravinsky til Tjajkovskij og Brahms: En lang række af historiens største komponister har gennem tiden skabt vuggeviser, berceuses, der er kendetegnet ved et lavt tempo, en simpel melodi og mange repetitioner.

Den tyske komponist Johannes Brahms skrev efter sigende den mest kendte af dem – ’Wiegenlied’ fra 1868 – fordi han led af søvnapnø og havde brug for et soundtrack, der kunne hjælpe ham med at knalde brikker.

Vuggevisen er det ultimative vidnesbyrd på din kærlighed. Man synger simpelt hen sin omsorg ud Lisa Bonnár, norsk forsker

Herhjemme er Harald H. Lunds ’Elefantens vuggevise’ fra 1947 ikke bare blandt de mest populære, men også mest diskuterede børnesange. I moderne versioner er ’niggerdrengen’ fra den oprindelige linje »I morgen får du en niggerdreng, og ham kan du bruge som rangle« blevet til »en kokosnød«. Nu nævnes vuggevisen som en del af Den Store Danskes definition på ’politisk korrekthed’.

Ellers lever vuggevisen nu mest sit eget tyste – men indflydelsesrige – liv i tusmørket ved sengegærdet.

Det ved norske Lisa Bonnár mere om end de fleste. Hun har en doktorgrad i vuggeviser og arbejder i dag på Universitet i Agder, hvor hun har undersøgt, hvordan sangene handler om meget mere end alene at få barnet til at sove.

»Vuggevisen er det ultimative vidnesbyrd på din kærlighed. Man synger simpelt hen sin omsorg ud«, siger hun.

De gode effekter er der nok af. Godnatsange skaber relationer og tryghed og beroliger. Selv ind i en kuvøse. Studier fra Canada og Norge viser, hvordan for tidligt fødte spædbørn forbedrer deres næringsoptag og får en rolig hjerterytme, når de hører vuggesange fra deres forældre, hvis stemmer de kan genkende, allerede inden de er blevet født.

Evolutionspsykologer hævder, at man gennem godnatsange kan hjælpe børn med at tale, fordi de husker ordene lettere, når de synger dem.

For nylig undersøgte forskere fra University of Toronto i Canada, hvordan godnatsang bringer mor og barn ’i sync’ og hjælper med at styrke børnene rytmesans. I miniundersøgelsen blev 30 mødre bedt om at synge den engelske klassiker ’Twinkle, Twinkle, Little Star’ for deres børn på to måder: legende og beroligende.

Det helt særlige ved vuggevisen er jo måden, vi bruger stemmen på. Vi er ’roooolige’ og bruger en luftig stemme Lisa Bonnár, norsk forsker

Ved at placere elektroder, der målte hjerne- og svedaktivitet på babyernes hud, kunne deres reaktioner måles. Når mødrene sang vuggevisen legende – det vil sige hurtigt og i et højt toneleje – var mor og barn på samme ophidselsesniveau, og barnets glædesniveau og opmærksomhed på moren steg. Blev vuggevisen sunget på en beroligende måde – langsommere og i et dybere toneleje – faldt både mors og barns ophidselsesniveau.

»Det helt særlige ved vuggevisen er jo måden, vi bruger stemmen på«, bemærker Lisa Bonnár: »Vi er rooooolige og bruger en luftig stemme. Typisk går vi også op i toneleje, fordi vi forsøger at skabe noget emotionelt, som vi ofte gør, når vi taler til små børn. Eller til dyr for den sags skyld«, siger hun.