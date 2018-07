Caliphate. Podcast i 10 afsnit produceret af The New York Times. Med Rukmini Callimachi og Andy Mills som journalistiske hovedkræfter

Hvordan kunne IS blive så stærke? New York Times-podcast om Islamisk Stat er journalistik på højt niveau Hvad var – og er – IS, og hvordan kunne terrorgruppen få titusinder til at drage i hellig krig? Ny podcast produceret af The New York Times afdækker mysteriet på fascinerende vis.