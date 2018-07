Mindeord for Ali: Manden bag figuren Marcus i Jakob Ejersbos ’Liberty’-roman endte i det afrikanske mareridt Alizeth ’Ali’ Mushi var virkelighedens forlæg for hovedkarakteren Marcus i Jakob Ejersbo-roman ’Liberty’. Nu meldes han død – fundet i et flodleje ved hjembyen Moshi i Tanzania. Den danske forfatters ven siden ungdomsårene blev 55 år. Eller lige deromkring. Jakob Ejersbos biografist Rune Skyum-Nielsen har skrevet dette mindeord på vegne af Ejersbos danske venner.

Forleden var der skidt nyt fra Tanzania. Alizeth 'Ali' Mushi havde været meldt savnet i mere end en måned, og nu var der fundet noget i Majengofloden. Noget, som godt kunne være ham.