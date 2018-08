Hvad gør du, når en dødsensfarlig galning leger med dine børn? Det rigtige svar: Du løber ud ad døren

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den handler normalt om tv, men undtagelsesvis er en podcast dagens fokus. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Marcus Rubin om 3. sæson af 'Revisionist History', der kan hentes her eller på din foretrukne podcastapp.

Det er det klassiske gysertema. En galning er kommet ind i dit hjem. Du ved, at han er dødsensfarlig, og nu ligger han med slagterkniven i baglommen og leger med dine intetanende børn. Han har kappet enhver forbindelse til omverdenen – så hvad gør du?

Det rigtige svar: Du løber ud ad døren, mens psykopaten er distraheret og ligger med ungerne.

Det er det eneste rationelle at gøre, hvor moralsk forkert og kujonagtigt det end virker at forlade sine egne børn.

Sådan lyder den overraskende analyse og forklaring i et af afsnittene i den amerikanske journalist og forfatter Malcolm Gladwells podcast Revisionist History om ting, begivenheder eller fænomener, der efter hans mening er blevet overset eller misforstået.

Den eneste fællesnævner er, at det skal være overraskende og kontraintuitivt

Gladwell er til daglig skribent på magasinet The New Yorker og blevet berømt for sine populærvidenskabelige bøger om alt fra sociale fænomener, til hvorfor det er en fordel at blive født først på året, hvis man drømmer om at komme på landsholdet. Han har en ekstrem bred interesse for alle former for sociologi og psykologi, og i podcasten lever han det fuldkommen ud. Emnerne i den seneste sæson svinger fra Elvis Presleys fortrængninger, og til hvorfor og hvornår træneren bør trække målmanden ud af en ishockeykamp, hvis man er bagud. Den eneste fællesnævner er, at det skal være overraskende og kontraintuitivt. Det lyder nørdet, og er det på sin vis også, men Gladwell er en gudsbenådet fortæller, der med begavet brug af eksempler formår at løfte selv de mest mærkværdige emner op på et generelt plan, så man efter et afsnit sidder tilbage med en lidt mere nuanceret forståelse af verden, og hvordan den fungerer.

Det er som udgangspunkt helt løsrevet fra nyhedsstrømmen, men alligevel bliver man klogere på udviklingen.

Et tankevækkende afsnit i tredje sæson handler om grænsekontrollen mellem USA og Mexico, et højaktuelt emne i forbindelse med præsident Trumps planer om at bygge en mur. At grænsekontrol mindsker antallet af ulovlige immigranter, virker umiddelbart helt oplagt, men reelt er det ifølge Gladwell på mange måder modsat. Tidligere vandrede mexicanere ind og arbejdede nogle måneder i USA og tog så hjem. Nu er grænsen så bevogtet, at de, der kommer ind, bliver – og forsøger at få deres familier smuglet over. Så en tætkontrolleret grænse har – måske – reelt forværret problemet med ulovlige immigranter. Og sådan er der så meget.