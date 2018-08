Nu vil Kim Skotte bare lade verden komme: Jeg ved jo til syvende og sidst ikke andet, end at verden er. Uanset om jeg er der, uanset om vi er der Blodmånen har selskab af en arrig, ildrød Mars. Når skyerne endelig afbryder den ubønhørlige tørke, er de fede som motorolie. Vi forsøger at genkende mønstre i vores omverden, men måske er det ikke altid rigtig klogt. Heller ikke når det handler om at finde meningen med det hele. Ikke engang i bøgerne, skriver Kim Skotte i dette essay.

FOR ABONNENTER Fra tidernes morgen har mennesket gransket himmellegemerne, rodet i dyrs indvolde, fortolket fuglenes flugt og lært sig at aflæse dyrenes spor og lort og knogler. Vi har stirret hinanden dybt i øjnene og forsøgt at få katastrofer og velsignelser til at give mening.