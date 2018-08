Vil ikke tolerere had-tale: Apple fjerner højreorienterede podcast fra iTunes Flere radioprogrammer fra alt-right-mediet Infowars er ikke længere tilgængelige hos Apple og en række andre tech-giganter.

Den amerikanske techgigant Apple har netop fjernet en række højreorienterede podcast fra deres iTunes-tjeneste og podcast-app.

Det drejer sig blandt andet om radioprogrammer fra alt right-mediet 'Infowars', der i høj grad er synonymt med den højreorienterede konspirationsteoretiker Alex Jones. Det skriver Hollywood Reporter.

Ifølge en talskvinde fra Apple skyldes beslutningen, at firmaet »ikke tolerer had-tale«.

»Vi har klare retningslinjer som skabere af de forskellige podcast skal følge, så vi sikrer et godt miljø for alle vores brugere«, hed det i en pressemeddelelse fra virksomheden.

»Vi forsøger at repræsentere et bredt udsnit af synspunkter, så længe folk agerer respektfuldt over for dem, der har anderledes holdninger«.

Facebook og Spotify fjerner også indhold

Apple er dog ikke den eneste mediegigant, der har fjernet indhold fra Alex Jones' 'Infowars'.

I sidste uge besluttede streaming-tjenesten Spotify at gøre noget lignende, da de - ligeledes på grund af såkaldt hadefuldt indhold - valgte at fjerne specifikke episoder af Alex Jones' programmer. Det samme har YouTube gjort.

Også Facebook har sat ind over for den texanske højrefløjs-aktivist og suspenderet Jones' side, som angiveligt overtræder det sociale medies retningslinjer.

I sine programmer har Alex Jones blandt andet hævdet, at det var den amerikanske regering, som stod bag angrebene på World Trade Center 11. september 2001.

Desuden har han gentagne gange plæderet for, at skoleskyderiet på Sandy Hook i 2012, hvor 26 mennesker mistede livet, var et fupnummer, der havde til hensigt at få indført strengere våbenlovgivning i USA.

Sidstnævnte fik tidligere i år pårørende til de dræbte i skyderiet til at hive Alex Jones i retten.