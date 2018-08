Dialekterne forsvinder - også på de sociale medier: »Hvis man gerne vil tages alvorligt, taler man rigsdansk«

I Nordjylland ville et ’bette’ snige sig ind i stedet for det rigsdanske ’lille’, mens det i Bylderup var både grammatik og ortografi, der blev sønderjysk: Over 5 procent af de unges fødselsdagshilsner rummede dialekttræk, som når den bestemte form, fødselsdagen, blev til ’æ føsdau’, og når hele sætninger blev sønderjysk: ’Tilløk' mæ æ dav! Håf den blive dejlæ’ (håber, den bliver dejlig), kunne det hedde.

»De gør det lidt for sjov, men dialekten har tydeligvis en funktion i de unges samvær«, siger Pia Quist.

Det kniber mæ æ toleranc’

Når de unge bruger mindre dialekt, jo flere der kan læse med, viser det en udvikling væk fra det mangfoldige, vurderer forskerne:

»Undersøgelsen fortæller, hvilke muligheder vi har herhjemme for at udfolde os sprogligt, og her viser det sig, hvor sprogligt ensrettede vi efterhånden er blevet«, siger Pia Quist. Dialekterne er ikke døde, og de unge bruger dem.

»Men den overordnede konklusion er, at sproget bliver mere og mere standardiseret, og man kan da ærgre sig over, at vi ikke har en kultur med større tolerance«.

Andre lande har større plads til variation, betoner hun.

»Eksempelvis kan man i Sverige godt høre forskel på en nyhedsoplæser fra Malmø og en fra Stockholm. Det er næsten utænkeligt i Danmark«.

Hun vil forsøge at følge op ved at koble de nye resultater med forskning i, hvilken betydning dialekt har for social mobilitet: