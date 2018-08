København er blevet en by uden gamle: Halvdelen af de ældre er forsvundet fra hovedstaden på 25 år Engang var hovedstaden et sted for alle. Så skulle gode skatteydere lokkes til. Med et aktivt udendørsliv, motionsløb, havnebad, fortovscafeer, koncerter og parkour. Folk er strømmet til byen. Farten er steget. Men på 25 år er antallet af ældre københavnere mere end halveret, og de få over 70, som stadig bor i byen, holder sig oftere inden døre.

For få årtier siden var de en fast del af bybilledet. Gamle mænd og kvinder, som i halve og hele liv havde haft byen som deres hjem.

Arbejdere og enker. Håndværkere, direktører og seniorer fra andre af samfundets mange hylder. Små glimt af hovedstadens fortid i kød og blod, man kunne møde i busser og parker, på fortove og ved fodgængerfelter.

I dag er de ældre et sjældnere syn i København. Af to grunde.

Dels har tilstrømningen af børnefamilier og andre solide skatteydere presset boligpriserne i vejret og skubbet de mindre købestærke ældre ud. Så markant, at antallet af ældre i alderen 75-90 år i København i løbet af de seneste 25 år er mere end halveret, mens samtlige årgange op til 70 år i samme periode er vokset i antal.

Dels er de ældre, som stadig bor i byen, mindre synlige i gadebilledet, end deres antal tilsiger. Fordi det stadig voksende antal mennesker, det stigende tempo og de mange fornøjelser i byrummet, som nu om dage koster penge, får dem til at føle sig mere som tilskuere til end som deltagere i bylivet. Og de derfor holder sig hjemme.

»København har virkelig gjort noget for uderummene. Vi er nærmest blevet Nordeuropas latinoer. Der skal ikke mange solstråler til, før vi sidder halvnøgne udenfor og nyder det. Og der er næsten ikke en weekend uden en halvmaraton. Hvilket er godt. Det lader bare ikke til, at de ældre er blevet tænkt med ind«, siger arkitekt og lektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering René Kural, der arbejder med at fremme fysisk aktivitet, socialt samvær og sundhed i byrummet på forskningsenheden Apen.

Selv om de ældre er dem, der har mest tid til at bruge byen, holder de sig mere hjemme end deres yngre medborgere. Ganske eftertrykkeligt endda.

Da René Kurals hold på Center for Idræt og Arkitektur i forbindelse med udformningen af tre pladser i Harraldsgade-kvarteret på Nørrebro registrerede de forbipasserende, konstaterede de, at dem over 65 år udgjorde mindre end en halv procent af de over 7.000 personer – selv om den aldersgruppe udgør 7,2 procent af indbyggerne i kvarteret.

Det glade bylivs tilskuere

Det nye København er en gave for de fleste. Unge som gamle. Livet er flyttet udenfor. Med fortovscafeer, udendørskoncerter og et utal af måder at indtage kultur, forfriskninger og byens mange indtryk på under åben himmel. Men de gamle, som har glæde af forandringerne, er typisk dem, der har penge og helbred til at nyde byen på samme måde som de yngre. Og det er langtfra alle, fortæller arkitekt Bianca Hermansen, der har skrevet ph.d. om og bistået flere kommuner i Danmark og Norge i brugen af byrum.

Hun opdeler byens ældre i tre kategorier.

De købedygtige og aktive, som går til koncerter og på museer, og som – siger hun – har noget at købe for, når de går i Torvehallerne, og derfor har »en markant bedre oplevelse end dem, der kun har råd til at kigge på«, som hun siger.

Der er de ældre, som lever af en folkepension, ofte enlige, knap så raske og gerne også mindre digitalt og socialt adrætte.

»De føler sig i dag klart mere som tilskuere til livet i byen end som deltagere, og med årene kan det tære på selvværdet, give uro og noget, der ligner depression«, siger Bianca Hermansen.

Den gruppe ældre har sjældent synderlig kontakt med deres børn, nogle har måske ligefrem alkoholproblemer og er ud over deres kontakt i nærområdet i store træk henvist til det selskab, fjernsynet tilbyder.

Vidder. Store åbne byrum som f.eks. Israels Plads i København giver måske luft til store arrangementer, men de er forbeholdt ungdommen. De ældre har brug for »flere små vandhuller«, mener arkitekt. Foto: Finn Frandsen

»De går måske en tur med deres rollator, stiller sig og kigger lidt og går så igen. Men i takt med at mange oplevelser i byrummet i de senere år er blevet noget, der koster penge, føler de sig mere og mere udenfor«, siger Bianca Hermansen og tilføjer, at man eksempelvis jo ikke lige sætter sig ned med en madpakke på en cafestol.

»Den kommercialisering rammer de ældre hårdt, fordi de ikke som studerende har netværk og digitale kundskaber og kan finde ud af, hvor man godt må sidde med madpakken, og at Glyptoteket har en gratis ugedag«, siger hun.

Endelig er der en gruppe ældre med fysiske eller psykiske skavanker, som døjer med at færdes i byen i kørestol eller med nedsat syn eller hørelse. Eller som døjer med forskellige former for angst.

»København vokser. Hver måned flytter tusind mennesker til byen. Og når man er ældre og måske ser, hører eller går dårligt, er der en grænse for, hvad man kan overskue og rumme, og så virker en travl gade eller en plads med Distortion som en mur af støj og bevægelse«, siger Bianca Hermansen.

Læg hertil, at hverdagen i børnefamilier i vore dage er anderledes skemalagt end tidligere. Hvor en bedstemor i gamle dage ofte hentede børnene og passede dem om eftermiddagen, er dagene nu fyldt med legeaftaler og fritidsaktiviteter. Og, siger Bianca Hermansen:

»Det er svært at følge med i og blive en del af for mange ældre, også fordi tingene ikke foregår analogt. Og mange ældres liv er analogt«.

Bryd murene ned

I hovedstaden har politikerne bevidst villet tiltrække nye, mere velstående befolkningsgrupper. Måske derfor er København både i Danmark og i vores del af verden stort set alene om at opleve et fald i antallet af ældre. Generelt søger flere og flere, også ældre, ind til byerne – man tiltrækkes af den bedre service, de kortere afstande og bedre transportmuligheder. Hertil kommer, at byernes befolkning af sig selv vil blive væsentligt ældre i de kommende årtier, i takt med at levealderen går i vejret.

»Nyere byudvikling har de unge og rørlige som sin primære fokusgruppe«, siger arkitekt Kristian Ly Serena fra tegnestuen Studio Fountainhead, som i projektet Sammen i Bevægelse samler viden om at anlægge byrum for ældre til en bog, der skal udkomme senere i år.

»Vi har set, at det er skatere og parkour, der bliver tilgodeset. En meget aktiv livsstil. Det er også blevet en del af den branding, som kommunerne prøver at trække nye skatteydere til med«, siger han.

Foto: Jacob Ehrbahn Oliver Preskou, 22 (med krøller) og Christian Dall, 22, spiller basketball på Sønder Boulevard. Rekreative rum med et blik for fysisk udfoldelse boomer i øjeblikket i hovedstaden og landets større byer.

Problemet er også, at velfærdssamfundet blev bygget op, samtidig med at modernismen toppede i arkitekturen, forklarer han. Derfor står vi i dag med plejehjem og andre institutioner, der nærmest ligner uindtagelige borge. Hver især skabt til at udføre én funktion. Og uden kontakt med den omgivende by.