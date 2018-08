Hvor går grænsen for ytringsfriheden? Ni meter langt Ku Klux Klan-kunstværk skaber debat og protester Et maleri på Blanton Museum of Art i Austin, der portrætterer medlemmer af Ku Klux Klan, har sat gang i diskussionen om politisk korrekthed, racisme og ytringsfrihed i USA.

Hvem har lyst til at have et lidt over 9 meter langt maleri af en gruppe Ku Klux Klan-medlemmer hængende?

Svaret er Blanton Museum of Art, der er en del af University of Texas, Austin. Værket blev købt i 2017 og kan nu ses på museet. Kunstneren bag er den mexicansk-amerikanske Vincent Valdez, der begyndte på sit maleri, samme efterår USA’s nuværende præsident, Donald Trump, annoncerede, at han gik efter præsidentposten.

Som efterårsbladene faldt, kunne Valdez følge Trump gå fra at være en joke til at blive en politisk sensation, der ofte slap af sted med at puste til den racistiske ild, skriver britiske The Guardian.

Vincent Valdez havde dog ikke til hensigt at dokumentere de amerikanske vælgeres reaktion på den hvide nationalisme på det tidspunkt, skriver mediet, selvom timingen var uhyggeligt præcis.

Valdez gjorde blot, hvad han plejede at gøre: brugte et lærred som »vidnesbyrd om, hvem vi er, sat over for myten om, hvem vi tror, vi er«.

Nu er maleriet blevet udgangspunkt for diskussioner om politisk korrekthed, racisme og ytringsfrihed. Men det har også mødt modstand og voldsomme reaktioner. En universitetsstuderende planlagde en demonstration, han kaldte ’Defying the KKK Mural at the Blanton Museum of Art’. Demonstrationen blev aldrig gennemført, men den studerende mente, at maleriet »glamouriserede historisk vold med kunstverdenens godkendelse«. Valdez forsvarer sig og siger:

»Der er mange kunstinstitutioner, som hellere ville vende ryggen til verden end konfrontere den. Jeg forstår vreden og tristheden hos mine sorte brødre og søstre og den brutale virkelighed med åbenlys og skjult racisme, som de har oplevet. Men min opgave som kunstner er at bringe disse ting frem i lyset på steder, hvor der ofte er sterilt eller sikkert«.