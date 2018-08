»Du finder aldrig et sted som dette i Beijing igen«: Den kinesiske regering jævner (endnu en gang) Ai Weiweis værksted med jorden Den regeringskritiske kinesiske kunstner Ai Weiweis værksted blev fredag revet ned af regeringen i Kina. Det sker i forbindelse med en omfattende byfornyelseskampagne.

Fredag begyndte de kinesiske myndigheder at jævne den berømte regeringskritiske kunstner Ai Weiweis værksted med jorden.

Det skriver kunstneren på Instagram under en video, der viser en gravko gnave sig gennem studiets betonvægge.

Ai Weiwei er blandt andet kendt som manden bag det meget beundrede 'fuglerede'-stadium, der var hjertet i De Olympiske Lege i Beijing tilbage i 2008.

Lejekontrakten til værkstedet udløb sidste år, men ifølge Ai Weiweis assistent gennem ti år, Ga Rang, »var det simpelthen ikke muligt« at flytte ud på det tidspunkt grundet den store mængde af redskaber og kunstværker, der blev opbevaret i lokalerne.

De begyndte nedrivningen af mit studie 'Zouyou' i Beijing uden nogen forholdsregler Ai Weiwei

Kunstneren var desuden blevet advaret om, at han skulle være ude af værkstedet inden for nogle dage, men han var angiveligt ikke blevet informeret om, hvornår maskinerne ville dukke op.

»De begyndte nedrivningen af mit studie 'Zouyou' i Beijing uden nogen forholdsregler«, siger Ai Weiwei til AFP.

»De kom og begyndte at rive vinduerne ned uden at have fortalt os det inden. Der er stadig så mange ting derinde«, uddyber han.

Studiet har været Ai Weiweis primære base siden 2006.

En del af byfornyelsen

Kunstdistriktet Zouyou er det seneste - men langt fra det eneste - kunstneriske offer i den kinesiske regerings byfornyelseskampagne. Sidste år fik værksteder i byen Heiqiao, der er kendt for sine billige kunstnerværksteder, også besøg af nedrivningsmaskinerne.

Ifølge Ai Weiweis assistent Ga Rang siger autoriteterne, »at de vil udvikle ting der, bygge shoppingcentre og kommercielle bygninger«.

»Men det er en skam - du finder aldrig et sted som dette i Beijing igen«, siger Ga Rang til AFP.

En regeringskritisk kunstner

Også i 2011 måtte Ai Weiwei se sit værksted revet ned, dengang med sin skarpe kritik af regeringen som begrundelse. Der er dog intet, der tyder på, at samme begrundelse ligger bag fredagens nedrivning, lige såvel som ingen har kunnet bekræfte, at nedrivningen var møntet på ham.

Ai Weiwei var førhen en af regeringens favoritter, men ragede uklar med den efter et jordskælv i den østlige del af Sichuan-provinsen forud for De Olympiske Lege, hvor tusindvis af børn blev begravet under sammenstyrtede skoler.

Ai Weiwei blev forkæmper for de døde børn og deres familier, og ærede dem ved at indgravere deres navne i mursten fra skolerne og senere med flere andre værker. Men det glædede ikke regeringen, der forsøgte at censurere al information om katastrofen, så ingen ville bemærke omfanget af den. Skolerne skulle nemlig være bygget til ikke at kunne kollapse.

I 2011 blev Ai Weiwei tilbageholdt i 81 dage efter at være blevet beskyldt for skatteunddragelse - beskyldninger, som han selv kaldte »politisk motiverede«.

Kort tid efter hans anholdelse, der blev fulgt op med fire års de facto husarrest samt en fratagelse af rejsepapirer, blev kunstnerens studie i Shanghai jævnet med jorden. Da Ai Weiwei i 2015 fik sit pas tilbage, flyttede den kinesiske kunstner til Berlin, hvor han stadig bor.