Beyoncé i sjældent interview: »Jeg stammer fra en slaveejer, der forelskede sig i og giftede sig med en slave« I september-nummeret af modemagasinet Vogue fortæller sangeren og superstjernen Beyoncé om sine personlige udfordringer, kampen for sorte og kvinder, og hvordan man finder ro med den lille delle midt på maven.

Det er ikke usædvanligt at se billeder af sangerinden Beyoncé. Til gengæld giver den 36-årige superstjerne næsten aldrig interviews.

Så når september 2018-udgaven af Vogue lander i butikkerne, og Beyoncé for første gang pryder forsiden af det 126 år gamle modemagasin, er det noget, man skal lægge mærke til. Især fordi hun samtidig lader sig interviewe til en stor artikel og billedserie.

»For nylig undersøgte jeg min slægt og fandt ud af, at jeg stammer fra en slaveejer, der forelskede sig i og giftede sig med en slave. Den afsløring havde jeg brug for at bearbejde i et stykke tid. Jeg satte spørgsmålstegn ved, hvad det betød og prøvede at sætte det i perspektiv. Nu ved jeg, at det er derfor, Gud velsignede mig med mine tvillinger. For første gang var det muligt for mandlig og kvindelig energi at eksistere side om side - og vokse i min krop samtidig«, siger hun i interviewet, der er fortalt til journalisten Clover Hove og udelukkende består af Beyoncés egne ord.

På både den musikalske og menneskelige front er Beyoncé et idol for mange mennesker verden over. Hun er en af musikverdenens mest magtfulde og populære kvinder og gift med rapperen og produceren Jay-Z, med hvem hun har datteren Blue Ivy på 6 og de 1-årige tvillinger Rumi og Sir.

I interviewet med Vogue fortæller hun om sin personlige rejse, om hvordan hun har arbejdet med at acceptere sin krop før og efter flere fødsler, om at veje 98 kilo og omverdenens forventninger, om svigt, nederlag pog utroskab, om at genfinde kærligheden, og hvordan hun arbejder med sig selv som den magtfulde kvinde, hun er.

»Alle rejser har mange skygger. Intet er enten sort eller hvidt. Jeg har været gennem helvede og tilbage igen, og jeg er taknemmelig for hvert et ar. Jeg har oplevet svigt og hjertesorg på mange måder. Jeg har oplevet skuffelser både i arbejdsmæssige forhold så vel som personlige, og de har alle efterladt mig negligeret, fortabt og sårbar. Gennem det hele har jeg lært at grine og græde og udvikle mig. Når jeg ser på den kvinde, jeg var i mine 20'ere, ser jeg en ung kvinde med en voksende selvsikkerhed, men opsat på at 'please' alle omkring hende. I dag føler jeg mig meget smukkere, meget mere sexet, meget mere interessant. Og så meget stærkere«, siger sangerinden til Vogue.

En kurvet kropsaccept, som børn og mand er fan af

Beyoncé beretter under overskrifter, hvor 'Graviditet og kropsaccept' som første slår tonen an til kvinder: accepter dine kurver.

»Efter at have født mit første barn, troede jeg på de ting, som samfundet omkring mig sagde om, hvordan min krop skulle se ud. Jeg pressede mig selv til at tabe alle mine graviditetskilo på tre måneder, og jeg planlagde en lille tour for at være sikker på, at jeg ville nå mit mål. Når jeg ser tilbage nu, virker det helt vanvittigt«.