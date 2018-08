Portræt: Stangstiv og med 120 kilometer i timen førte en lille folkevogns kollision med et lyssignal til et liv i kørestol for grænseløs satiretegner John Callahan hadede alle former for politisk korrekthed. Joaquin Phoenix spiller ham i ny film af Gus Van Sant, der har premiere i dag. Men hvem var manden bag de grove streger?

Hvis der var noget, John Callahan hadede, så var det alle former for politisk korrekthed. Callahan lavede vittigheder om folk i kørestol, om mennesker med alle former for vilde handikap, om race og om feminisme.

Han spiddede sagførere og elskede at riste både Gud og Jesus og deres nonner. I en af sine mest berømte/berygtede tegninger lod han Gøg smitte Gokke med aids, så sidstnævnte kunne få lejlighed til at lufte sin klassiske replik: »Now that’s another fine mess, you’ve gotten me into!«

Callahan gjorde alt det, man i dag risikerer at blive lagt på hjul og stejle for i den offentlige debat. Sådan var det også, da den politiske korrekthed for alvor tog fart i USA i 1980’erne og 1990’erne.

Så det gav reaktioner i lokalavisen, da Callahan tegnede en afroamerikansk tigger, der stod på fortovet med et skilt, hvorpå der stod: »Giv en hjælpende hånd. Jeg er blind og sort, men ikke musikalsk«. Det syntes mange var sjovt, mens andre bestemt ikke fandt det sjovt. Og sådan delte Callahans tegninger vandene igen og igen.

I en af hans mest berømte tegninger ser man sheriffen og hans mænd standse op i ørkenen. Ved siden af en kaktus står en tom kørestol. »Bare rolig, drenge«, siger sheriffen i en parafrase over den klassiske westernscene med en død hest. »Han kommer ikke langt til fods«.

John Callahans ulykke

Det er ’Don’t Worry’-tegningen, der først leverede titlen til John Callahans selvbiografi i 1989 (på dansk ’Bare rolig han kommer ikke langt til fods', P. Haase og Søns Forlag, 1995). Og som nu også er blevet titlen på Gus Van Sants biopic med Joaquin Phoenix i rollen som manden, der med ganske få sorte streger kunne få så mange op i det røde felt.

John Callahans grove streg skyldtes, at han kun med besvær kunne holde på en pen. Hans grove humor havde mange udspring.

Han var selv handikappet og havde været bundet til en kørestol, siden han 21 år gammel stangstiv kørte ind i et lyssignal med over 120 km i timen. Bilen var Callahans lille folkevogn.

Hans nye bekendtskab Dexter, som kun havde fået 26 fadbamser spædet op med whisky og derfor i sammenligning med John var relativt ædru, sad bag rattet.

Fra det øjeblik, han slog kloen i en flaske gin til sin stedmors begravelse, drak han som et hul i jorden

Dexter slap nærmest uden skramme, mens John Callahan fik flået rygsøjlen over og blev lam fra livet og ned. Han overlevede med nød og næppe, men måtte gennemgå en lang række voldsomme operationer. Da han senere tegnede ulykken, ser man en smadret ung mand liggende under et bilvrag hviske til ambulance redderen: »Der er en 5-dollar-seddel i min lomme. Kan du ikke lige købe mig en sixpack øl?«.

Callahan havde i årevis levet livet farligt. Han begyndte at drikke som 13-årig. Ikke sådan noget småpjat, men seriøs studedruk fra dag 1.

Fra det øjeblik, han slog kloen i en flaske gin til sin stedmors begravelse, drak han som et hul i jorden. Drak, kastede op, drak, gik i gulvet. Dag ud og dag ind. Så gik opvæksten med det.

Hvorfor drikker Jeppe? John havde en del gode grunde. Han var bortadopteret. Senere skulle han sige, at han kun vidste tre ting om sin mor.

Hun var irskkatolsk, rødhåret og lærerinde. Og, nå ja, så ville hun ikke have sin søn. Så fire ting.

I samme øjeblik hans adoptivforældre med efternavnet Callahan i Portland-forstaden The Dalles havde adopteret den rødhårede dreng, fik de pludselig selv hul igennem til en masse lyshårede unger sprunget fra egne lænder.

Lille John. Som hurtigt blev pænt stor, følte sig udenfor. Familiens sorte får.

Næppe var han begyndt i katolsk skole, før en lærerinde forgreb sig på ham. Måske den nonne, han mange år senere i sine tegninger døbte Sister Butch og tegnede med skægstubbe. Senere fandt han ud af, at hans biologiske mor var omkommet, da John var 12 år gammel. I en ulykke med en busfuld af nonner. Hvilket jo er lidt af et sært sammentræf.

17 år gammel blev han efter en af sine utallige drukture smidt ind en fængselscelle med en børnelokker, der ifølge Callahan lignede Peter Lorre. Peter Lorre, som spillede børnelokkeren og morderen i Fritz Langs ’M’.

Drengen fra Portland-forstaden kunne tegne og havde humor, men ellers var det hele lidt noget lort. Ulykken gjorde det ikke bedre. Da John Callahan efter tre år på plejehjem i sammenlappet tilstand atter trillede ud i verden, drak han i første omgang uden videre, som om intet var hændt.

Men det var i sidste ende hverken opvæksten eller ulykken, der fik ham til at drikke, endte han med at konkludere han, da han omsider med god hjælp fra AA seks år efter ulykken holdt op med at drikke.

»Det var min alkoholisme, der fik mig til at drikke«, indså han. Kort og godt.

Da han lagde flasken til side, fik han for alvor greb om sit talent som vittighedstegner. Callahan fik hul igennem, selv om mange redaktører blev noget blege om næsen, når de så hans tegninger og tænkte på læserne og annoncørerne.

For Callahan gjorde grin med alt og alle. En feministisk boghandel kunne man kende på, at den ikke havde nogen afdeling for humor.

En tegning af en lille sort dreng ved siden af en seng med en stor våd plet, forestiller første gang, Martin Luther King, Jr. havde en drøm.

Grin med handikap

Men først og fremmest gjorde han grin med handikappede. Med de lamme, de blinde, de arme benløse og dem med klohænder.

Han blev regelmæssigt bombarderet med vrede læserbreve, men de kom næsten altid fra folk, som ikke selv var handikappede. De handikappede, som var vant til de undvigende blikke og de mange forstående krumspring fra den raske verdens side, oplevede hans humor som befriende.

Kald mig krykhusar, kald mig krøbling, kald mig lammet fra livet, men bare ikke kald mig noget, jeg ikke er John Callahan, tegner

I Danmark gik Dansk Handikap Forbund ligefrem aktivt ind i udgivelsesprocessen. Ret sejt.

John Callahan foretrak brutal ærlighed og rå latter frem for enhver form for blødsøden dobbeltmoral. I en af hans tegninger er man med til aerobics for de lamme. »O.k., skal vi så se at få lidt gang i øjeæblerne!« råber den overfriske instruktør.

»Al medlidenheden og det patroniserende er, hvad der i virkeligheden er det usmagelige«, erklærede Callahan.