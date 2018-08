På trods af enorm stigning i antallet af besøgende: Københavnerne er stadig (forholdsvis) glade for byens mange turister

FAKTA: Turisterne og københavnerne

Turismen i København er siden 2008 steget med 74 procent.

Alligevel svarer 81 procent, i en spørgeskemaundersøgelse lavet af Wonderful Copenhagen, at de bakker ’meget’ eller ’delvist’ op om en fortsat vækst i turismen.

83 procent svarer tilmed, at de er stolte over at bo i en by, som er et yndet turistmål.

Kilde: Wonderful Copenhagen