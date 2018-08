Professor: Døde kroppe i verdensberømt udstilling kan være henrettede kinesiske fanger Folkene bag 'Bodies'-udstillingen hævder, at kineserne frivilligt har doneret deres kroppe, men fremtrædende briter kræver nu, at udstillingen lukkes og de døde kroppe undersøges.

Debatten om 'Bodies'-udstillingen, der ad flere omgange har været i København og i øjeblikket befinder sig i Birmingham, er blusset op på ny. Det skriver The Guardian.

Udstillingen består af 20 døde og hudløse kinesiske kroppe, som ifølge arrangørerne er doneret frivilligt.

Det har folkene bag udstillingen bare ikke anden dokumentation for end en garanti fra kinesiske Dalian Medical University, som har bidraget med kroppene.

Men en sådan dokumentation er ikke tilstrækkeligt bevis, mener den britiske neurolog David Nicholl fra City Hospital i Birmingham.

Foto: Jens Panduro

Foto: Jens Panduro

Tværtimod, mener Nicholl, er der mere end almindeligt gode chancer for, at de 20 kroppe i virkeligheden er henrettede fanger fra de kinesiske arbejdslejre, der lægger i køreafstand fra byen Dalian.

»Det undrer mig, at så mange kroppe, som ingen angiveligt ønsker, kommer fra Dalian. Det er allesammen unge mænd, hvilket for mig at se er ret mistænkeligt, hvis man tænker på, at der ligger arbejds- og fængselslejre så tæt på«, siger han til The Guardian.

»Hvis du ser på de her udstillinger, er der heller aldrig en kønsmæssig balance. Det er altid mænd. Men de fleste mennesker dør jo, når de er gamle, så at have en udstilling med så mange unge kroppe, det er virkelig mærkeligt«.

David Nicholl har sammen med en række læger, menneskerettighedsaktivister og politikere sendt et brev til den britiske premierminister Theresa May, hvori de kræver, at udstillingen lukkes. De efterlyser desuden en DNA-analyse af de udstillede kroppe.

Tom Zaller, direktør for arrangøren 'Imagine Exhebitions', kalder beskyldningerne mod udstillingen for 'fake news', og i en pressemeddelelse afviser Dalian Medical University, at kroppene er døde af unaturlige årsager.

Debat i Danmark - forbudt i Frankrig

Det er ikke første gang, at 'Bodies'-udstillingerne er genstand for heftig debat.

Foto: Ibrahim Usta/AP

Foto: Ibrahim Usta/AP

Da udstillingen i 2008 kom til Danmark, krævede både læger, politikere og et medlem af Etisk Råd, at arrangørerne fremlagde dokumentation for, at kineserne frivilligt havde doneret deres kroppe.

Socialdemokraten Mogens Jensen mente endda, at udstillingen skulle lukkes. Og netop den beslutning blev faktisk truffet i både Frankrig og Israel, hvor myndighederne nedlagde forbud mod 'Bodies'.