Sfinksen Michael Jackson udstilles i London Hvem var Michael Jackson? Et britisk museum har inviteret de kunstnere, der portrætterede ham, til at byde ind med deres sandheder om popikonet.

Det var altid svært at finde ud af med Michael Jackson, da han var i live, om han var tæt på at bimle, eller om han var ved at gøre sit liv til et kunstværk, en installation, vi alle skulle kigge ind i og blive bedre mennesker af at forholde os til.

Det er kun blevet sværere, her ni år efter at popstjernen med geni i alle ascendanter døde.

Michael Jackson er nem at affærdige med henvisning til storhedsvanvid og amokløben narcissisme, og mon ikke selv Jackson har kunnet se, at han blottede en flanke ved at lade sig male – med olie på lærred og det hele – som den spanske kong Filip II triumferende højt til hest? I hvert fald gjorde han det, og han skattede maleriet højt. Kan han have ment andet med det, end at han var en verdensbetvinger på linje med Filip, som i parentes bemærket også lige genopfandt den spanske inkvisition?

FILIP. Kehinde Wileys portræt af Michael Jackson som en kopi af kong Filip den Anden fra Rubens’ berømte billede, blev malet i Jacksons dødsår, 2009.

Kan han have tænkt billedet som en kommentar til sin tid, sin helt ufattelige kendthed? Kan han have prøvet at pege på bagsiden af berømmelsens medalje, på den usle glitter, overflodens tomme skal? Kan det være, at vi i omverdenen har ladet os forblænde af stjerneglansen i en sådan grad, at vi ikke har evnet at læse konteksten?

National Portrait Gallery i London åbner 21. oktober en udstilling, ’On the Wall’, hvor 48 kunstnere har 14 lokaler til at præsentere deres vision om Jackson. De fleste er billeder, som Jackson købte i levende live, ja faktisk som han bestilte direkte hos kunstnere og betalte for.

BAD. ’Who’s Bad’ kaldte Faith Ringgold i 1988 sit nye billede af Michael Jackson, en slags hyldest til musikvideoen ’Bad’.

Den berømte essayist Zadie Smith skriver i udstillingens program, at mens ’Jackson 5’-gruppen repræsenterede muligheden for, at sort kunne være smukt, »måske ligefrem værd at tilbede«, så var Michael Jackson fra 1980 og frem blevet en traumatisk karakter, »indhyllet i skam«.

Det var, skriver Smith, »som om hele den skizofrene, selvhadende, hykleriske og voldelige racehistorie i USA var blevet inkarneret i én enkelt person«.