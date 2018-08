Stigende huslejer og naboer, der vil have nattero: Den berømte berlinske klubscene er i voldsom krise Klubberne med elektronisk musik er en vigtig del af kulturlivet i den tyske hovedstad, men de stigende huslejer og manglen på nye, billige steder at indrette sig i byen gør det sværere at holde dansen gående.

I et forsøg på at finde lidt skygge på det brandvarme tag stiller Jakob Turtur sin lange, magre krop ind under en rød pelikan, der har den fineste udsigt over Berlin oppe fra et plastiktræ. Med hænderne dybt begravet i lommerne på sine shorts kaster han et blik samme vej og siger så:

»Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal lave nu. Jeg har en stor smerte inde i mig. Det gør virkelig ondt at se en livsdrøm gå ned. Et normalt job? Næh, jeg tror, jeg vil kede mig. Jeg vil gerne skabe noget«.

Indtil for to måneder siden var den 30-årige Jakob Turtur efter eget udsagn »en slags styrmand« for det kollektiv, som drev Jonny Knüppel, en af Berlins mest anarkistiske og nyskabende klubber for elektronisk musik og frie kunstneriske udfoldelser af enhver art.

FAKTA Klubbernes Berlin Der er 500 klubber i Berlin, hvor der præsenteres musik (overvejende elektronisk) og anden kultur. Byen er en af de få i Tyskland – ja, hele verden – hvor der er tradition for at have åbent 24 timer i døgnet på klubberne.Klubberne sikrer en millionindtjening til Berlin, og 35 procent af de turister, der besøger den tyske hovedstad, kommer for at opleve klubkulturen.

Men i april var det slut. Udlejeren ville ikke længere leje sin grund og bygninger ud til klubben, og Jonny Knüppel måtte lukke. Selv om foreningen bag stedet netop havde samlet 500.000 kroner ind fra sine gæster til overlevelse og forbedring af deres elskede frirum.

»Jeg vil tro, at udlejeren var bange for, at vi ville blive for populære, og at han så ville få dårlig omtale ved at smide os ud. Nu kan det dejlige sted så blive lejet ud til et containerfirma eller bare forsvinde ned i Berlins store grav med beton – foreløbig har han ikke kunnet finde nye lejere«, siger Jakob Turtur ærgerligt.

Et ægte berliner-eventyr

Historien begyndte som et ægte berlinereventyr af den slags, som folk, der elsker byen og ikke mindst dens musikliv og kultur, holder så meget af at fortælle. Sammen med nogle venner havde Jakob Turtur, dj på klubscenen, fået øje på et nedlagt autoværksted på den lille ø Schleusenufer ved floden Spree i den livlige bydel Kreuzberg.

Den naive tid, hvor en flok freaks og punks fra den østlige og vestlige side fandt sammen i et nedlagt lager og fik noget fedt indrettet der, er simpelthen slut Jakob Turtur, tidligere klubejer

De begyndte at holde fester der – først privat for venner og bekendte, men så bredte rygtet sig, og snart myldrede det ind. Jonny Knüppel var født, og værkstedet blev lejet ud, men kun for to år ad gangen.

»Det er problematisk med korte lejeaftaler. For det koster meget at indrette en klub ordentligt og ikke mindst at sikre naboerne mod larm fra klubben. Vi har investeret masser af penge i det sted, men de er tabt nu«, siger Jakob Turtur.

Han elskede selv at stå bag dj-pulten eller et andet sted i Jonny Knüppel, når gæsterne kom ind.

»Det var så sjovt at se folks udtryk, for man kunne se, at alle tænkte: ’Hvad fanden er det her? Sådan et sted har jeg aldrig set før!’. Og det var netop pointen, at det skulle være sådan. Det var en utopi. Noget, der egentlig ikke kunne lade sig gøre, og det måtte vi jo så også sande, at det var«, siger han ærgerligt.

De gamle industriarealer er væk

Alt det udstyr, som vennerne havde samlet og installeret i Jonny Knüppel, er foreløbig anbragt på et lager, lejet i kvarteret Prenzlauer Berg. Om lageret måske kan blive til en slags klub, ved Jakob Turtur endnu ikke.

»Man kan selvfølgelig håbe, men det kommer helt an på lejeaftalen. Sagen er, at det er blevet meget sværere at finde steder at indrette en klub i Berlin. De gamle industriarealer, som før stod tomme, er væk, eller huslejerne er alt for høje. Den naive tid, hvor en flok freaks og punks fra den østlige og vestlige side af byen fandt sammen i et nedlagt lager og fik noget fedt indrettet der, er simpelthen slut. Nu er det en meget mere kommerciel og ensartet klubscene«, mener han.

Ved siden af os på det, der engang var de to øverste etager af parkeringspladsen oven på shoppingcenteret Neukölln Arcaden, står Robin Schellenberg. Han er leder af Klunkerkranich, der breder sig ud over de gamle parkeringsarealer som en musikklub, bar og restaurant i to etager med udsigt ud over Berlin. Og røde pelikaner.

»Klubberne i Berlin er blevet en meget symbolsk slagmark for den udvikling, byen befinder sig i. Vi er blevet mere og mere professionelle, men samtidig er pengeinteresserne blevet større, og den kommercielle udvikling meget voldsom«, siger Robin Schellenberg.