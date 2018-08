Er kunstnere forpligtet til at ytre sig i samfundsdebatten? Leonora Christina Skov »ødelagde« det for sig selv og har holdt kæft i seks år

»Jeg har tidligere ment, at kulturpersonligheder ikke har større forpligtelser end andre. Alle har en forpligtelse til at deltage i den demokratiske debat og sige uretfærdigheder imod. Men Roberto Savianos formulerer i sit essay noget, der er vågnet i mig det seneste år. Jeg er enig med ham: Alle, der har en offentlig stemme og er uenige i det, der sker, bør sige noget. Det er tid til at tage bladet fra munden og sige noget – tiden, hvor man kan tie ting ihjel, er for længst forbi. Mange frygter med rette at træde ind i den offentlige debat, men der er ingen vej udenom. Hvis der er flere, der siger noget, er der også flere til at stå sammen«.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind