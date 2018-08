Hitler får overskægget tilbage: Tyskland fjerner forbud mod nazisymboler i computerspil Efter i årevis at have været forbudt, bliver det for fremtiden - i bestemte tilfælde - tilladt for computerspil udgivet i Tyskland at indeholde symboler fra forfatningsstridige organisationer og foreninger.

Hvordan mon Adolf Hitler ville tage sig ud, hvis han var nået at blive gråhåret og barberet sit særegne kendetegn, det lille overskæg, af?

Det fik tyske computerspillere at se sidste år, da en aldrende, stavrende, skægløs Hitler var en del af spillet 'Wolfenstein II: The New Colossus'. Men det var altså kun i Tyskland, at nazistlederen havde barberet sig. I de versioner af spillet, som blev frigivet i andre lande, var han kun gammel og dårligt gående.

Den meget iøjnefaldende forskel skyldes, at computerspil udgivet i Tyskland i årevis har haft et forbud mod at indeholde symboler fra forfatningsstridige organisationer, som for eksempel hagekors, der i 'Wolfenstein' var blevet et trekantet symbol.

I torsdags kunne organisationen, der kontrollerer tyske computerspil - Unterhaltungssoftware Selbskontrolle (USK) - så meddele, at det forbud bliver løftet. Den tidligere straf kunne være alt fra bøder til fængsel i op til tre år.

Et spil må fremover indeholde den type symboler, så længe USK kan stemple det som »socialt adækvat« - altså at det tjener et kunstnerisk eller videnskabeligt formål, som er vigtige for fremstillingen af både historiske og aktuelle begivenheder.

Regelændringen betyder, at computerspil bliver sidestillet med film, hvor det i årevis har været tilladt under samme forudsætninger.

»Det har længe været tilladt med film, og med henblik på den kunsteriske frihed er det nu også i computer- og videospil.«, siger USK's direktør, Elisabeth Secker.

Ifølge amerikanske CNN er nogle af de andre spil, som har måtte bortcensurere visse symboler, for eksempel 'Call of Duty: Black Ops', 'South Park: The Stick of Truth' og 'Indiana Jones og det sidste korstog'.