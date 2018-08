»Du må ikke tro, jeg er sindssyg«: Ugens kulturforbruger er i gang med samme bog - på papir, lyd og Kindle

Musik

Electric Light Orchestra m.fl.

»Faktisk hører jeg lige nu mest den musik, jeg selv skal lære. Det er revymusikken til Esbjerg Revyen. Men mens jeg laver revy, bor jeg hjemme hos min søster i Esbjerg, og hun er groet fast i en 80’er-lomme, så jeg hører også alt det gamle, Electric Light Orchestra for eksempel.

Og Simply Red, TV-2 og George Michael har hun også liggende. Det er meget hyggeligt. Jeg får ligesom min ungdom tilbage«.

Trine Gadeberg Født i 1969. Sanger, skuespiller og forfatter. Har skrevet og medvirket i forskellige revyer, i år bl.a. Kertemindervyen. Hun er ophavsmanden til showet 'City Singler'.

Teater

’Suffløren’ på Folketeatrets scene Hippodromen

»Den seneste forestilling, jeg har set, var med Preben Kristensen på Hippodromen, hvor han spillede jubilæumsstykket ’Suffløren’. Det var fantastisk. Det var en teaterforestilling set fra sufflørens perspektiv. Det glemmer vi nogle gange, os skuespillere, at der er andre på job end bare lige os. Min mor plejede at sige: Du skal være sød ved den, der trækker tæppet fra, for ellers bliver du ikke set på scenen«.

Film

’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

»’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, den var fandeme god. Den gjorde stort indtryk på mig. Den beskriver et lille lokalmiljø med intriger og hævn, og hvad hævn kan gøre ved mennesker, og hvordan relationer mellem mennesker kan forandres på et splitsekund.

Og så var Frances McDormand, der vandt en Oscar for sin hovedrolle, med, og hun gjorde det helt vildt godt«.

Bøger

Hanya Yanagihara: ’Et lille liv’

»Jeg læser ekstremt mange bøger. Det er min store passion. Jeg er i gang med den kæmpe motherfucker af en bog, der hedder ’Et lille liv’. Der ligger en masse barske historier og venter, tror jeg, så jeg er virkelig spændt. Jeg har indtil videre læst omkring 20 procent. Det ved jeg, fordi jeg hører den som lydbog, når jeg kører bil. Derhjemme læser jeg videre på min Kindle. Og nu må du ikke tro, at jeg er sindssyg, men for at det ikke skal være løgn, har jeg også købt papirudgaven, fordi jeg godt kan lide at have en bog i hånden. Så barsk er jeg«.

Koncerter

Queen

»Jeg ville gerne have set Queen i Herning. Min søster og min bedste veninde var deroppe, og jeg var simpelthen så misundelig på dem, men jeg spillede revy den aften«.

Tv

DR: ’Lys i Mørke’

»Dokumentaren ’Lys i Mørke’ om befolkningen i byen Mørke havde alt, hvad tv har, når det er bedst: intriger blandt byens borgere, folk med forskellige politiske holdninger, venskabsbånd, der sluttes på trods af uenigheder. Det var en fantastisk skildring af os som mennesker. Og jeg er selv fra en lille jysk by, så jeg kunne genkende mange ting«.

Tv-serier

’The Sopranos’

»Jeg er en sucker for en god serie. Jeg har lige set ’The Sopranos’, som min mand igennem flere år har sagt, at jeg skulle se. Nu er jeg nået til 5. sæson ud af 6, selv om jeg hele tiden har tænkt, at det sikkert ikke var noget for mig. Den er både komisk og tragisk, og serien er jo nok moderen over alle serier, ved jeg nu«.

Podcast

’Myrdet af Richelsen og Grau’

»Jeg hører ’Myrdet af Richelsen og Grau’, når jeg er ude på mine løbeture. Det er 10 afsnit, der handler om de værste seriemordere i historien. Igen er jeg fascineret, ikke så meget af seriemordere og det, de gør, men af, hvad mennesket er i stand til. Hvad får os til at gøre, som vi gør? Jeg bliver så inspireret af det, men det er nok, fordi jeg laver det, jeg gør«.