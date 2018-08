Selskabets formål er at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn, som man også står for driften af. Overskuddet fra grundsalgene skal finansiere det fortsatte anlæg af metro i København, men også Nordhavnstunnellen.

Bykongen: »Jeg har det sgu’ udmærket med Kalvebod Brygge. Det er ikke den mest pittoreske strækning i København. Men for mig står den som et symbol på den turn-around, som skete i København« Jens Kramer Mikkelsen siger i dag endegyldigt farvel til den magtfulde post som direktør for By & Havn. Han står bag de største forandringer af København i det seneste århundrede og har ofte fået kritik for sine valg. Men han står ved det hele, siger han. Selv Kalvebod Brygge.