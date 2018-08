Kulturkommentar: Trish Regans to minutter om Danmark på Fox var en risikofri anledning til at sige kollektivt fra over for fake news

Så kan det nok være, at hele Danmark kom op at stå. Selv vores pæne finansminister brugte ordet »pisse«.

»Undskyld min direkte sprogbrug, men hun skal simpelt hen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt«, tweetede Kristian Jensen (V).

En lang række prominente danskere stod i den forgangne uge lige bag hinanden for at slå fast, hvor fællesskabet skal stå. Den amerikanske studievært Trish Regan fra Fox Business Network fik læst og påskrevet på alle tilgængelige platforme.

Det mest »nederdrægtige« var, at Danmark optrådte i samme »segment« som Venezuela i et tv-indslag om socialismens svøbe. Man må sige, at det er svært at komme i tanke om dårligere socialistisk selskab i disse dage.

»Cupcake-gate«, som sagen hurtigt blev døbt, var udløst af et tre minutter langt indslag i et eftermiddagsprogram på en amerikansk nichekanal

Danmark er et lille land uden høje bjerge og store armbevægelser, men der er altså ikke andre udlændinge end Shakespeare himself, der slipper godt af sted med at udtale, at »something is rotten in Denmark«.

Og selv Shakespeare-citatet manipulerede studieværten med, da hun udelod »the state of«.

Regan lider også af den vildfarelse, at alle unge danskere, der ifølge Fox er under uendelig, statsfinansieret uddannelse, drømmer om at åbne et cupcake-bageri.

Efterfølgende er indslaget blevet set af flere millioner på sociale medier. En ikke ubetydelig del af dem er danskere.

Ifølge en kvindelig vært på TV-avisen (den eneste), som jeg har talt med om indslaget, læser Trish Regan formodentlig op af en teleprompter, ligesom hendes manus nok er skrevet af en researcher.

Se indslaget fra Fox Business her:

Der er altså langtfra tale om et væsentligt dokument med egentlige konsekvenser for nogen. Trish Regans bandbulle er da også gået ubemærket hen i amerikanske medier, hvor ’partisan news’ med politisk agitation forklædt som journalistik er hverdagskost.

Herhjemme er Danmark og danskere i udenlandske medier en sællert på højde med mord, hor og ildebrand. Det blev til mere end 150 artikler i danske medier i den forgangne uge. 10 i Politiken alene, så ingen nævnt, ingen glemt.

Men det er en dråbe i havet sammenlignet med tsunamien af tweets og facebookopdateringer, som Fox-indslaget udløste.

Trish Regan gav en bold op på den anden side af Atlanten, som danske toppolitikere og mediebosser bankede ind i et pivåbent mål.

For en stund blev Danmark samlet på tværs af politiske skel mod en ydre fjende i form en studieværts tendentiøse fremstilling i et tendentiøst amerikansk medie.

Dan Jørgensen gik på et ikke alt for overbevisende engelsk viralt med en munter video, som Mette Frederiksen og selveste Bernie Sanders delte. Selv Cepos var kritiske over for fremstillingen af Danmark som en socialistisk stat.

Se Dan Jørgensens modsvar her:

Det efterlod en ledig position, som straks blev indtaget af Berlingske Medias koncernchef, Anders Krab-Johansen, der har skæg som en skipper og ser ud til at trives godt i stiv modvind.