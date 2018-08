Rusland beordrer fysisk destruktion af digitalt Putin-kunstværk De russiske myndigheder har beordret, at et kunstværk, der viser en langsom nedbrydning af præsident Vladimir Putin bliver destrueret.

Ni billeder viser den langsomme nedbrydning af et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin. På tre gange tre billeder fastholdes beskueren af Putins insisterende blik, mens hans ansigt langsomt vædes, hulles og smadres, som græs vokser op igennem det.

Værket hedder ’9 Stages in the Decomposition of the Leader’. Det er skabt af det russiske kunstnerkollektiv Rodina og er det første kunstværk i nyere tid, som de russiske myndigheder har beordret destrueret. Det skriver mediet Hyperallergic.

I øjeblikket er en appelsag i gang i Sankt Petersborg, efter at et fysisk eksemplar af værket blev beslaglagt af politiet under en demonstration for LGBT-miljøet i maj sidste år.

Kunstnerne og aktivisterne, der er involveret i sagen, regner på ingen måde med at vinde, men kalder det »en uvurderlig mulighed for at diskutere censur i Rusland i dag«.

»Det sjove ved rettens oprindelige beslutning om at destruere vores kunstværk er, at det er digitalt, så fysisk destruktion betyder ingenting«, siger Max Evstropov, der er medlem af Rodina ifølge Hyperallergic.

Aktivisten Varya Mikhailova, der holdt billedet under demonstrationen, blev efterfølgende anholdt og senere idømt en bøde på omkring 15.500 kroner. En bøde, der ifølge Rodina er betalt med overskuddet fra salg af T-shirts og muleposer med det omtalte værk.