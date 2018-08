Kampsportens irske provokatør omfavner Putin på vej mod storkamp Conor McGregor fløj i privatfly til New York for at provokere rival, blev anholdt og slap alligevel for straf. Derfor kan han nu møde russeren Khabib Nurmagomedov i sportens største opgør.

FOR ABONNENTER Mest af alt mindede det til at begynde med om en eksklusiv udgave af et værtshusslagsmål, siden blev en spektakulær retssag afværget, og nu ender konfrontationen i så stor en begivenhed, at al den forudgående ballade ligner en nøje planlagt iscenesættelse af den største kamp nogensinde i kampsporten mixed martial arts (MMA).