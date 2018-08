Hanne-Vibeke Holst revser kulturministeren: Du smiler som en ulv i fåreklæder, mens du lader som om, du er kulturens ven Mette Bock (LA) får på puklen af den danske forfatter, der kalder kulturministerens erklæringer »klassisk politisk bullshit«. Ministeren forstår ikke kritikken.

Når kulturminister Mette Bock (LA) på en gang opfordrer det danske kulturliv til at være brobyggere og »tage fat i borgerne og civilsamfund på en ny måde«, hænger det ikke sammen med, at selvsamme minister kører grønthøsteren med årlige besparelser henover de danske museer og ikke vil høre på kunstneres snak om økonomiske udfordringer.

Det mener den danske forfatter Hanne-Vibeke Holst, der i et debatindlæg hos Altinget går til angreb på kulturminister Mette Bock.

»Hvordan? Skal vi indfange publikum med lasso? Proppe bøger ned i halsen på folk? Hoppe på tungen iført fjerboa ned ad gågaden i Horsens?«, spørger Hanne-Vibeke Holst retorisk.

Ifølge den 59-årige forfatter forsøger Mette Bock at tale kulturlivets samfundsansvar op, men hendes forslag til, hvordan danske kunstnere skal engagere sig i den offentlige debat er ukonkrete og præget af tom luft.

»For ministerens idelige forsikring om sin glæde ved kunsten og sin tro på kulturens værdi som grundlaget for vores samfundsfællesskab og endda som et værn mod ydre, globale trusler (de digitale mastodonter, må man antage) ligner en gratis omgang. Man kunne endda gå så vidt som til at betegne disse floskuløse erklæringer som klassisk politisk bullshit«, skriver Hanne-Vibeke Holst.

»For udmeldingerne er aldrig konkrete, der viges altid udenom, ansvaret smyges af, mens den kulturhenrykte minister smilende som ulven i fåreklæder lader, som om hun er kulturens ven«, fortsætter hun.

Ikke velkomne siden Fogh

Hanne-Vibeke Holst siger, at Mette Bock indirekte truer med »at kassen smækkes i«, hvis ikke kulturpersonlighederne arter sig og stopper »vores kedsommelige brokkerier«, når det er svært at skaffe økonomiske investeringer til kulturen.

Samtidig mener Holst ikke, at kulturlivet med Mette Bocks ord selv bærer skylden for, »at kunsten betragtes som inferiør og derfor rasler rundt i bunden af den finanspolitiske dagsorden«.

Det er skudt forbi, synes Holst, for »rigtig mange af os, enten eksplicit eller implicit, forholder os til samfundet i vores værker«.

Ligeledes udviser hverken Mette Bock eller resten af Slotsholmen udpræget tillid til det danske kulturliv. Under både Anker Jørgensen og Poul Nyrup Rasmussens ledelse blev de hyppigt inviteret inden for murene, men det døde ved Anders Fogh Rasmussens indtog i Statsministeriet i 2002.

»Hvis Mette Bock gerne vil rehabilitere kunstnerens rolle i det politiske system, kunne hun jo begynde med at foreslå sine regeringskolleger, at vi hentes inden for murene – for eksempel i Stats-, Finans- og Integrationsministeriet«, skriver Holst.

Til sidst i indlægget sår hun tvivl om Mette Bocks, ifølge Holst, selvproklamerede rolle som kulturens brobygger:

»Men er Mette Bock nu også en kulturens brobygger? Bygger hun bro til det kulturliv, hun er her for? Eller er hun snarere, bag alt det retoriske røgslør, det modsatte: minister for nedrivning af broer«.

Bock forstår ikke kritikken

Mette Bock selv er også gået til tasterne og har forfattet et svar i kommentarsporet til debatindlægget, som hun kalder »stof til eftertanke«. Kulturministeren kan dog ikke genkende kritikken og kan ikke se, hvilket ansvar »jeg smyger af mig«.

»Jeg har ikke på noget tidspunkt bedt kunstnere om at lade være med at tale om økonomi. Tværtimod anerkender jeg, at økonomi og ressourcer har betydning, og jeg stiller op til enhver diskussion herom, for jeg påtager mig et medansvar for regeringens samlede prioriteringer«, skriver Mette Bock.

Bock mener heller ikke, hun opstiller nogen krav om kulturlivets deltagelse i samfundsdebatten, men blot udtrykker et ønske om det.

»Jeg 'kræver' selvfølgelig ikke, at kunstnere i højere grad deltager i den generelle samfundsdebat. Det ville være absurditet i et frit samfund. Men jeg tillader mig at udtrykke et håb og en opfordring. Det er et ønske, der bygger på den overbevisning, at et demokrati får mere fylde og substans, når det bygger på pluralisme og dermed mange forskellige stemmer«.