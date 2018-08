Vært på Fodboldmagasinet elsker 'Dum og Dummere': »Jeg har set den 80.000 gange, tror jeg, og jeg kan se den mindst lige så mange gange igen«

Musik

Queen, The Strokes, Drake m.fl.

»Lige for tiden har jeg fundet meget af mit gamle musik frem. Både fra min ungdom og noget af det, jeg har lyttet meget til med min familie. Det er blandt andet Queen og lidt Rolling Stones, og fra min ungdom er det The Strokes, Red Hot Chili Peppers og Kashmir. Der er masser af historier forbundet med det, og det er fedt, når musikken minder dig om ting, du har oplevet tidligere. Ellers hører jeg altså også ny musik indimellem. Drake hører jeg for eksempel meget og Post Malone, Mø, Fool og Aksglæde. Men mit musikvalg afhænger generelt meget af mit humør«.

Teater

’Jesus Christ Superstar’ i Aarhus Teater

»Det er et halvt års tid siden, jeg i Aarhus Teater så en opsætning af ’Jesus Christ Superstar’. Jeg kan godt lide at gå i teatret, men jeg synes ikke, jeg gør det nok. Det var en vildt flot opsætning, jeg bliver altid overvældet af det store setup, og for mig var det en god oplevelse«.

Film

’Dum & Dummere’

»Det er meget sjældent, jeg zapper rundt på tv’et, men når jeg indimellem lige gør det, og der kommer gamle klassikere, bliver jeg altid glædeligt overrasket. ’Dum & Dummere’ faldt jeg over den anden dag, og så bliver jeg altid glad. Jeg har set den 80.000 gange, tror jeg, og jeg kan se den mindst lige så mange gange igen. Og det er sgu egentlig den eneste film på det seneste, hvor jeg har tænkt: Den ser jeg sgu færdig«.

Koncerter

Kendrick Lamar og The Minds of 99 på Smukfest

»Jeg har været på festivaler hele sommeren, så jeg har været til åndssvagt mange koncerter. Først på Northside. Roskilde og Tinderbox missede jeg, fordi jeg var til VM i Rusland. Derefter var jeg et smut til Grøn Koncert og til Musik i Lejet. Og senest har jeg været på Smukfest, hvor jeg løb ind i lidt af et dilemma: Kendrick Lamar og The Minds of 99 spillede samtidig. Jeg startede med en halv times Kendrick Lamar, som jeg var jævnt tilfreds med, og gik ned og sluttede min festivalsæson af på fornemste vis med The Minds of 99 på Stjernescenen«.

Bøger

Hella Joof: ’Papmaché-reglen’

»Bøger er noget, jeg læser, når jeg er på ferie, og når der er overskud på kontoen. Denne sommerferie har jeg læst Hella Joofs ’Papmaché-reglen’. Der er så mange, der har snakket om den så længe, at den måtte jeg også i gang med. Det var virkelig en fed bog, sådan en lille lommebog, man altid lige kan hive frem. Ellers har jeg ’Populærmusik fra Vittula’ af Mikael Niemi liggende. Den har jeg fået anbefalet af en ven, som mente, det var noget for mig, fordi jeg er ret vild med ’Doppler’ af Erlend Loe«.

Foto: Gregers Tycho

TV

Sport

»Når jeg tænder mit tv, er det primært for at se livesport. Jeg ser rigtig meget fodbold, det kan jeg ikke løbe fra, og det er både Superligaen og Premier League, og VM i fodbold var jeg heldig at se live i Rusland«.

Tv-serier

’Stranger Things’

»Første sæson af ’Stranger Things’ tager jeg lige for anden gang. Den er helt fantastisk. Det er meget atypisk stilmæssigt for mig i forhold til, hvad jeg ellers ser, men den er bare vanvittigt fed«.

Radio/podcast

Radio24syv: ’Mit livs sexferie’

»Jeg hører rigtig meget musik i radioen, fordi jeg bruger en del tid i min bil. Men jeg hører også mange podcasts. Dem, jeg altid hører, er nok det samme som alle andre: ’Mads & Monopolet’ for eksempel. ’Fodboldministeriet’ hører jeg også fast. Men jeg har for nylig hørt ’Mit livs sexferie’ med Kirsten Birgit, og den har jeg egentlig haft det meget sjovt over. Den var et godt alternativt afbræk til de klassiske podcasts, jeg ellers hører«.