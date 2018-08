Regeringen vil lappe på udskældte besparelser: Nu skal 400 millioner kroner sendes tilbage til kulturlivet

Dannelsen, eliten og vækstlaget skal prioriteres. Under den overskrift foreslår regeringen med kulturminister Mette Bock (LA) i front en større millionindsprøjtning til kulturen på næste års finanslov. Her vil regeringen tilføre kulturområdet i alt 100 millioner kroner og påregner at gentage øvelsen hvert år til og med 2022.

Pengene skal primært gå til de store statslige institutioner som Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Rigsarkivet, som i alt skal tilføres 89,5 millioner kroner over de næste fire år. Desuden får Det Kongelige Bibliotek 63 millioner kroner i perioden. Men også kulturel indsats i udsatte boligområder, børn og unge i almindelighed og talentmassen på de kunstneriske uddannelser i særdeleshed skal tilgodeses.

»Vi prioriterer eliten og talentet. Eliten er blandt andet de store statslige kulturinstitutioner, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Det Kongelige Teater«, siger Mette Bock:

»Man må have politisk mod til at sige, at der er noget, der er vigtigere end andet, når vi prioriterer«.

Udspillet kommer efter en sommer, hvor kritikken af regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, som hvert år siden 2016 har barberet 2 procent af kulturlivets budgetter, voksede i omfang fra de største institutioner og bredte sig i regeringspartiernes egne rækker.

Grønthøsteren Sagen kort I 2015 besluttede regeringen, at det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt for statslige institutioner også skulle omfatte kulturinstitutionerne. Fra 2011 til 2016 lød besparelserne på 0,5 pct. om året, penge, der gik tilbage til kulturområdet i puljer, som de store kulturinstitutioner også kunne søge. Men siden 2016 er deres bevillinger år for år blevet barberet med 2 pct., så de skal gennemføre millionbesparelser. Senest har Politiken i sommer i en række artikler beskrevet, hvilke konsekvenser besparelserne har haft for de fire store statslige kulturinstitutioner: Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Det Kgl. Bibliotek. Hele artikelserien kan læses her. Vis mere

Besparelser fortsætter

De generelle besparelser på statens drift, populært kaldet grønthøsteren, vil dog fortsætte, også efter at regeringen måtte få den nye millionbevilling vedtaget.

Alligevel modtages udspillet med glæde på de store nationale institutioner, hvor der er cadeau til kulturministeren for at have overbevist den øvrige regering. Pengene lukker dog ikke sparehullerne, siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, og hans direktørkolleger.

»Vi kan desværre ikke stoppe den besparelsesproces, vi er i gang med. Vi mangler 30 millioner kroner i 2021, og vi kan ikke lukke det hul med disse midler. Støtten er, så vidt jeg har forstået, også øremærket til udvikling og ikke til drift«, siger Rane Willerslev.

På Christiansborg ser Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, positivt på forslaget om at tilbageføre nogle af de sparede midler til kulturlivet, om end han helst så grønthøsteren parkeret og eventuelle besparelser gennemført per politisk prioritering.

Vi prioriterer eliten og talentet Mette Bock, kulturminister

»Dette udspil gør det jo noget lettere for os«, siger Ahrendtsen, som endnu ikke vil ud med DF’s krav, men som hæfter sig ved, at en lang række kulturinstitutioner blandt andet i provinsen ikke får noget ud af forslaget.

»Så vi kan jo sige, at her kommer en forsigtig venlig hånd fra Dansk Folkeparti, men inden vi kan gøre det til et fast håndtryk, skal vi nok have justeret et par ting«.

Hos socialdemokraterne kalder kulturordfører Mogens Jensen forslaget positivt, men uambitiøst.

»Det ambitiøse ville være at droppe besparelserne helt og tilføre nogle penge. Med dette skærer man lidt mindre, og det anerkender jeg, men en lang række kunst- og kulturinstitutioner kommer stadig til at spare. Dette er et plaster på såret – for nogle«, siger Mogens Jensen.

Valgoplæg

Udspillet offentliggøres, en uge før regeringen fremsætter sit samlede finanslovsforslag, den sidste finanslov før det kommende folketingsvalg, bemærker Tom Ahlberg, kulturkommentator og redaktør på nyhedsbrevet Søndag Aften.

»Det er et valgoplæg, det er klart. Og det tager i nogen grad brodden af kritikken af de evige 2-procents besparelser. Det er udtryk for, at regeringen vurderer, at her er en øm tå af de større«.