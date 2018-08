Kulturinstitutioner: Tak for pengene, Bock, – men de lukker ikke hullet

Gennem de seneste tre år har masser af kulturinstitutioner måttet skære ned, fyre og omprioritere for at få enderne til at mødes. De to store statslige museer Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst genindførte i 2016 entre efter 10 år, hvor borgerne gratis kunne besøge museerne.

Alt sammen for at imødegå det omprioriteringsbidrag på 2 procent om året, som den daværende Venstre-regering indførte med virkning fra 2016.

Lige siden har især de store statslige kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Bibliotek og deres chefer våndet sig stadig mere højlydt over besparelserne, som tilsyneladende ville fortsætte i det uendelige.

Stopper de ikke, må Statens Museum for Kunst dreje nøglen om i 2033, lød det for eksempel fra museets direktør, Mikkel Bogh, der i år har fyret ni medarbejdere.

I begyndelsen af juni måtte Nationalmuseet som den seneste af de fire store kulturinstitutioner melde om omfattende besparelser og fyringer.

»Det bliver sværere at levere stor videnskab, god formidling og god bevaring«, lød det fra direktør Rane Willerslev.

Så kulturminister Mette Bocks (LA) og regeringens forslag om nu at lade 100 millioner om året rulle tilbage til kulturområdet de næste fire år, falder på et meget tørt sted.

»Det er godt gået, at det er lykkedes for kulturministeren at få penge tilbage til kulturen. Vi må håbe, at det også går igennem i finanslovsforhandlingerne«, lyder det fra formanden for Det Kongelige Teater, Lisbeth Knudsen.

Mere ud i landet

Teatret kan regne med at få tilbageført 52 millioner kroner over de næste fire år, hvis regeringens forslag får opbakning i Folketinget. De penge vil Det Kongelige Teater gerne bruge på dels at komme mere ud i landet, dels at blive bedre til at nå sit publikum, også på digitale platforme.

Men formanden fremhæver samtidig, at de 52 millioner kroner over de næste fire år ikke modsvarer, hvad teatret samtidig bliver pålagt at betale i omprioriteringsbidrag. I den bevilling, teatret har i dag, vil omprioriteringsbidraget samlet løbe op i 100 millioner kroner over de næste fire år.

»Samlet får vi kun omkring halvdelen tilbage. Men det ændrer ikke på, at vi er superglade for udspillet«, siger Lisbeth Knudsen.

Også Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, er begejstret.

»Det er sindssygt positivt. Det er udtryk for, at politikerne alligevel er lydhøre over for vores behov for udvikling«, siger han.

Men udspillet ændrer ikke på, at museet fortsat er nødt til at gennemføre store besparelser og fyringer i løbet af efteråret.

»Vi mangler 30 millioner kroner i 2021, og det hul kan de her penge ikke lukke. Så vidt jeg har forstået, vil de penge, vi får, også være øremærket til udvikling og ikke til drift, hvor vi er nødt til at gennemføre besparelserne«, siger Rane Willerslev.