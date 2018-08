Den antikke by Palmyra skal genopbygges, så den er klar til turister allerede næste sommer Palmyra, der oprindeligt var en del af det romerske imperium, havde masser af velbevarede bygninger fra antikken. Men Islamisk Stat ødelagde det meste.

Den antikke by, Palmyra, i Syrien, blev udsat for store ødelæggelser og plyndringer, da Islamisk Stat styrede området Homs, hvor byen ligger.

Men nu vil Palmyra, der er indskrevet på Unescos Verdensarvsliste, blive sat i stand, så den er klar til turistbesøg allerede næste sommer, oplyser den syriske regering ifølge The Art Newspaper.

»Myndighederne har et projekt klar, der vil genoprette alle de skader, den gamle by i Palmyra er blevet udsat for. Området er verdenshistorie og tilhører ikke kun Syrien«, siger Homs guvernør, Talal Barazi, til Sputnik News.

Palmyra, der oprindeligt var en del af det romerske imperium, havde masser af velbevarede bygninger fra antikken. Men Islamisk Stat ødelagde blandt andet Bel-templet, Balshamintemplet, Tetrapylon, det romerske amfiteater og en triumfbue .

Ødelæggelser som Unescos generaldirektør Irina Bokova ifølge Art Newspaper har betegnet som »krigsforbrydelser« .