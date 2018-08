Chefen for Odense International Film Festival ser rigtig mange film, men ...: »Jeg ville ønske, jeg kunne sige, jeg var podcasttypen, men det er jeg simpelthen ikke«

Musik

David Bowie og The Minds of 99

»Jeg hører virkelig meget forskellig musik. Lige nu er det en blanding af David Bowie og The Minds of 99. Jeg har to sønner på 7 og 10 år, som er med til at præge musikken, jeg hører. Heldigvis har de god musiksmag, og det er så mega fedt, når de bliver fanget af noget og bare giver los. ’Life on Mars’, det er den absolutte favorit, jeg tror, jeg har hørt den 50 gange den seneste uge«.

Foto: Pr-foto

Teater

’De 5 papirklip’ i Odense Koncerthus

»I sidste uge så jeg ’De 5 papirklip’, en danseforestilling, Mette-Louise og Jesper Kryger har lavet. Det var en mosaik af alle mulige fantastiske dansegenrer hen over H. C. Andersens eventyr. Artisterne var vildt gode, der var betagende scener og tableauer, og der var god brug af visuals, fede effekter og sej teknologi, som blev integreret på en sjov måde«.

Film

Kortfilm

»Jeg ser rigtig mange film, og jeg ser rigtig mange kortfilm. Hundredvis om året. Mange af dem er lavet af kunstnere, man ikke nødvendigvis har hørt om før. Det er en lidt overset genre, men kortfilmgenren er for fed, og den findes faktisk tilgængelig derude på digitale platforme. For eksempel på Vimeo, hvor der ligger et hav af fantastiske kortfilm, som jeg kun kan anbefale folk at gå lidt amok i«.

Bøger

Peter Wohlleben: ’Træernes hemmelige liv'

»Det har været årets bog for mig. Det er en særlig bog, en tysk bog, der hedder ’Træernes hemmelige liv’, som jeg har brugt meget i årets festival. Og ja, det lyder mærkeligt, for det er ikke en fiktionsbog. Det er en skovfoged, der har skrevet en videnskabelig bog om træer. Man har fundet ud af, at træer er forbundet via deres rodnet, og hvis de fornemmer, at et kollegatræ mangler mineraler eller væske, kan de overføre det via rodnettet til nabotræet. Det har været et rigtig godt billede på det, som den her festival også er. Vi tror virkelig meget på fællesskab«.

Koncerter

Trypical Cumbia

»I torsdags var jeg til koncert på Kulturmødet på Mors, hvor orkestret Trypical Cumbia spillede. Det var virkelig et energifyldt, glædesspredende band. Hvor var de fede. Selv de mest stivbenede folk fra Mors og omegn fik altså danseben«.

Arkivfoto: Finn Frandsen

TV

Anders Agger

»Flow-tv fylder ikke så meget i mit tv-forbrug, men det, der lige falder mig ind, er Anders Agger, fordi han sidder lige her ved siden af mig. Og jeg elsker Anders Agger, siger jeg, og så smiler han sødt, og jeg elsker hans programmer, fordi de er vedkommende og relevante«.

TV-serier

’The Handmaid’s Tale’

»Hold nu på, hvor jeg synes, det er en god serie. Det er noget af det mest æstetiske, jeg har set i lang tid. Den er sindssygt smuk. Brugen af lyd er fuldstændig eminent. Historien er jo gammel, men måske mere relevant, end vi overhovedet kan forstå. Den er dybt foruroligende og fascinerende på en og samme tid«.

Radio

P6, P4 og P1

»Jeg ville ønske, jeg kunne sige, jeg var podcasttypen, men det er jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal høre dem. Men jeg ved, hvor mange gode der ligger derude. Vi hører mest P6 i bilen, P1 hører jeg, når jeg er alene, og vi kan også sagtens finde på at høre P4 Fyn og ’Mads og Monopolet’«.