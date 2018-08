Nu falder øksen i vikingesagaen: Skal museumshal i Roskilde rives ned eller ej? Kulturminister Mette Bock lægger lige nu sidste hånd på afgørelse i langvarig klagesag.

Skal arkitekt Erik Christian Sørensens omdiskuterede og skadesramte vikingeskibshal i Roskilde kunne rives ned eller fortsat være fredet for al eftertid?

Det afgør kulturminister Mette Bock (LA).

Ifølge Politikens oplysninger lægger hun lige nu den absolut sidste hånd på den langvarige klagesag, hvor Vikingeskibsmuseet i Roskilde har anmodet om, at få deres egen bygning fra 1969 affredet.

Ifølge museets bestyrelse, der har klaget til ministeren, er bygningens stand og grundlæggende konstruktion i en så dårlig fatning, at det vil være uproportionalt beskosteligt at restaurere og vedligeholde den fremover. Allerede nu er bygningen i en tilstand, hvor de såkaldte bærende fredningsværdier må sige at være gået tabt, lyder argumentet.

På den anden side står kulturministerens egne embedsmænd i Slots- og Kulturstyrelsen, som har afvist en affredning og i en række følgende høringssvar fastholdt, at det er muligt at restaurere bygningen, og at fredning derfor bør opretholdes.

En kamp på rapporter

Sagen har gennem det seneste år udviklet sig til en tiltagende skarp meningsudveksling mellem styrelse og museum, hvor forskellige eksperter og ingeniørfirmaers vurderinger af bygningens stand har været i spil.

Senest fik Mette Bock inden sommer præsenteret sin egen rapport udarbejdet af ingeniørfirmaet Niras til brug for hendes behandling af klagesagen.

Her blev det vurderet, at det teknisk set var muligt at reparere bygningen, som dog var i »dårlig stand og vil kræve en omfattende renovering for at kunne opnå en fornuftig levetid«, konkluderede rapporten.

Estimatet for den mest nødvendige renovering lød på op til 65 millioner kroner, hvilket ligger væsentligt over det, Slots- og Kulturstyrelsen, i december sidste år nåede frem til, da man i første omgang vendte fingeren nedad til og fastholdt fredningen.

Dengang vurderede styrelsen, at de nødvendige arbejder ville »beløbe sig til langt mindre« end de 75 millioner kroner, museet var nået frem til.

»Skønsmæssigt nærmere en tredjedel«, lød det i afvisningen.

Beskyldninger

Samtidig har klagesagens høringssvar udviklet sig til en tilspidset ordveksling om, hvorvidt museet selv har svigtet sit ansvar for at vedligeholde bygningen.

»En uforholdsmæssig stor udgift som følge af manglende vedligehold kan ikke danne baggrund for en affredning af et bygningsværk«, skriver Slots- og Kulturstyrelsen med henvisning til Niras rapport, hvor det vurderes, »at vedligehold på bygningen lader til at være afholdt på et absolut minimalt niveau«.

Styrelsens kommentar mødes med slet skjult vrede i museets replik.

»Bestyrelsen finder det uhørt, at Slots- og Kulturstyrelsen mellem linjerne antyder, at museet har svigtet sit ansvar for den fredede bygning«, lyder det i en for denne type af dokument meget skarp tone fra museet:

»Museet har gennem mange år forgæves forsøgt at tilvejebringe den nødvendige finansiering til en restaurering og har med alle tilgængelige midler holdt bygningen i bedst mulig stand«.

Ærgrede sig over fredning

Vikingeskibshallen blev fredet i 1997 for dens forening af »konstruktiv klarhed og rå finish under indflydelse af japansk arkitektur og det arkitektursyn, der går under betegnelsen brutalisme«, lød det i begrundelsen fra Det Særlige Bygningssyn, som rådgiver kulturministeren i fredningssager.

Men arkitekt Erik Christian Sørensen selv, som døde i 2011, endte under indtryk af sin egen bygnings problemer med ikke at være udelt glad for beslutningen.

»Man kan ikke skabe et forsvarligt værk uden at ændre hallens ydre«, konkluderede arkitekten i 2006.

»Vi står i et dilemma, for hvilken holdning skal vi anbefale overfor en fredet bygning, som bare ikke kan holde? Hallen er altså som fredet bygning paradoksal. I dag ærgres jeg over at måtte se tilbage på en utidig begejstring«, lød det i et radikalt forslag, hvor Sørensen selv foreslog at bygge en helt ny bygning rundt om den nuværende, hvilket Det Særlige Bygningssyn dengang blankt afviste.

Kulturminister Mette Bock er sidste klageinstans i sagen.