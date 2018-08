Her er 5 tip til Aarhus Festuge: Hver dag kan du høre Nephew-sangers hemmeligheder - helt gratis 10 dage med kunst og kultur for 21 millioner kroner. Aarhus Festuge er skudt i gang.

Aarhus Festuge, der begynder i dag på sommerens sidste dag, og varer indtil næste søndag, er en af Nordens største kulturfestivaler.

Borgere og gæster får fest, kultur og kunst for et budget på omkring 21 millioner kroner, og tendensen går mod stadig flere gratis arrangementer i byrummet.

Vi har lavet fem nedslag i programmet, der kan ses i sin helhed på www.aarhusfestuge.dk

1. Det provokerende

I en mystisk, sort pavillon på Bispetorv har den visuelle kunstner Dries Verhoeven opbygget et samfundsrelevant spøgelsestog (entre). 'Turene' eller forestillingerne er sære og skræmmende og leger med alverdens fobier, men det er ens egne fordomme og frygt, der spilles på. Der er flere »ture« dagligt (lukket tirsdag), og kunstneren stiller op til en talk torsdag (gratis) om, hvordan medier og politikere fyrer op under frygten.

2. Det for ørerne

Kunstnerne Marie Koldkjær Højlund og Morten Riis har de sidste måneder ud fra hemmeligheder, som folk har ringet ind, komponeret et klokkespil, som spilles fra Rådhustårnet ugen igennem klokken 15, 16 og 17. I en by med stærke kortraditioner serveres også over 30 koropførelser (gratis), og der er morgen- og fællessang, bl.a. på Sallings tag. Spirende talenter giver koncerter (gratis) langs åen (torsdag til lørdag), og den eksperimenterende musik er på U-jazz (entre) i dag.

3. Det i kirkerne

»Rum, der forkynder«, kalder Festugen en række arrangementer, hvor »rum og musik mødes«, som det hedder på festugesprog. Efterklang synger på dansk for første gang, når de onsdag aften giver koncert i Sankt Lukas Kirke med et belgisk barokorkester, og mandag udnytter digteren Søren Ulrik Thomsen og rapperen Benjamin Hav fra Benal det sakrale rum i Vor Frue til at tale om livets store, svære emner (entre).

4. Det med stolene

Den østrigske kunstner Willi Dorner bygger en kæmpe stoleinstallation op i Gellerup: Ud over selv at stille stole op i et lidt glemt byrum appellerer han til alle om at medbringe egen stol på Inger Christensens Gade næste lørdag – og måske komme til at tale med et andet menneske på en anden stol (gratis).

5.Det om børn

Hvordan håndterer børn terror og traumer? Med afsæt i terrorangrebet på skolen i Beslan i 2004 kredser en anmelderrost belgisk gæsteforestilling sig ind på emnet (entre) på Katapult. Den er ikke for børn. De får mere ud af at gå i Byparken, og de af dem, der er gamle nok til at ryste en spraydåse, kan tage på Street Art Festival (gratis) og lure på, hvad erfarne kan med en bar mur.