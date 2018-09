Nu går man åbenbart ikke længere i biffen. Man går i bio

FOR ABONNENTER

Det er blevet så moderne med kendte mennesker, der fortæller om deres dag eller uge. Et af de mere kendte eksempler er nok Niko Grünfelds helt almindelige lørdag beskrevet i Børsen sidste år. Her nåede Alternativets borgmester intet mindre end en kunstudstilling, en film, at købe veganske kondisko, diskutere »højpolitiske emner«, spise på den bæredygtige étstjernede Michelin-restaurant Relæ, lave pandekager fra bunden med økologisk Aurion-mel fra Hjørring, drikke kaffe fra Coffee Collective, som han havde brygget på sit japanske kaffeudstyr, og lytte til P8 Jazz – og dét med tre børn. Det var en travl lørdag med fuld plade i kreativ klasse-bingo.