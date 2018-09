Manden, der fik Trumps hurtigste fyreseddel, præsenterer musical, der laver sjov med præsidentens familie Anthony Scaramucci nåede kun ét pressemøde som ansat hos Donald Trump. Nu har han lavet nummer to som reklame for en musical-parodi om Trumps familie

Anthony Scaramucci har en titel, som nogle sikkert vil mene, han bør prale af. Han er nemlig den mand, som har siddet i sin stilling i kortest tid, efter at være blevet udpeget af Donald Trump. 10 dage, fra 21. til 31. juli 2017, var den 54-årige amerikaner kommunikationschef i Det Hvide Hus, før han blev fyret af den samme mand, som netop havde udpeget ham.

Scaramucci blev dengang beskyldt for at være for flamboyant til Trumps administration, og han nåede kun at stå i spidsen for et pressemøde før sin fyring. Her langede han blandt andet ud efter Trumps daværende stabschef Reince Priebus, som han kaldte både paronoid og skizofren.

Nu har Scaramucci formået at fordoble sit antal af Trump-pressemøder. Denne gang er det ikke for at forsvare Trump mod spørgelystne journalister, men for at introducere en musical i New York om sin tidligere arbejdsgiver - 'The Trump Family Special' - som parodierer Donald Trumps familie. Det skriver mediet Hyper Allergic.

»Jeg har altid ønsket mig et nyt pressemøde i Det Hvide Hus, men jeg kunne ikke få et«, sagde Anthony Scaramucci, der angiveligt var villig til at hjælpe, fordi han er venner med en af musicalarrangørerne.

Foto: Carlo Allegri/Ritzau Scanpix Nej, det er ikke Melania Trump. Det er skuespilleren Gina Gershon, der skal spille Melania Trump i en ny musical, som laver sjov med Trump-familien. Foto: Reuters/Carlo Allegri

Nej, det er ikke Melania Trump. Det er skuespilleren Gina Gershon, der skal spille Melania Trump i en ny musical, som laver sjov med Trump-familien. Foto: Reuters/Carlo Allegri Foto: Carlo Allegri/Ritzau Scanpix

Efter Scaramuccis korte introduktion på pressemødet trådte først Trumps to ekskoner Ivana Trump og Marla Maples ind, hvorefter børnene Ivanka, Donald jr. og Eric Trump kom på sceneni skikkelse af skuespillere. Her sang de en sang, som blandt andet laver sjov med Donald Trumps forhold til medier, som han beskylder for at lave 'fake news'. De sang også om, at man bliver deporteret, hvis man ikke støtter præsidenten.

Instruktør og manuskriptforfatteren Danny Salles siger til Hyper Allergic, at han ønskede at lave musicalen, på grund af den store kløft som er mellem Trump-tilhængere og folk, der er imod Trump.

»Der er så meget vrede derude, at civiliseret samtale er ved at blive umuligt. Jeg har skrevet den her komedie, fordi latter medfører lettelse og reducerer spændinger«, siger Danny Salles.

Efter at de fem medlemmer af Trump-familien havde sunget, var der så et uofficielt pressemøde, der til sidst blev afbrudt af Melania Trump. Eller det var retteligt skuespilleren Gina Gershon - kendt fra blandt andet actionfilmen 'Face/Off' med John Travolta og Nicolas Cage - som spiller Trumps nuværende kone i en sådan grad, at man skulle tro, Gershon var tvillingesøster til Melania.

'The Trump Family Special' får premiere 13. september og kører frem til 6. december på Triad Theater i New York. Om Donald Trump selv vil blive parodieret i musicalen er uvist.