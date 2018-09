Politikens chefredaktør: »Da vi så filmen, sad jeg med tårerne løbende ned ad kinderne. Det vil min hustru kunne bevidne« Tirsdag aften sad de to venner, filmaktuelle Bille August og Politikens chefredaktør Christian Jensen, på scenen i Pressen for at tale om 'Lykke-Per', som de har gjort det så mange gange før.

Hver lørdag klokken 07.30 mødes instruktør Bille August og Politikens chefredaktør Christian Jensen på en café til en snak om livet, døden, kærlighed og børn. Men ikke sjældent sker det, at diskussionen falder på litteratur, og mere end ofte bliver den også der.

Tirsdag aften havde de to venner byttet caféens bløde stole ud med scenen i et velbesøgt Pressen i Politikens Hus. Denne gang til en snak om Bille Augusts filmatisering af Henrik Pontoppidans roman 'Lykke-Per', der havde premiere den 30. august. Men også til en snak om litteraturen, dens kunnen og særligt 'Lykke-Per', som både Bille August og Christian Jensen har et meget nært, men dog forskelligt forhold til.

Et af aftenens helt store spørgsmål - et spørgsmål, der mange gange før har været forsøgt svaret på - var, hvem er Lykke-Per egentlig? Christian Jensen og Bille August gav deres bud.

»Lykke-Per er noget for mig, og Lykke-Per er noget for jer«, siger Christian Jensen og peger ud på de mange mennesker, der har fundet vej til den mørke sal.

»Noget af det, Bille og jeg har talt meget om i vores morgenpassiar, er, hvordan Lykke-Per for mig har forandret sig henover de foreløbigt tre læsninger. Han er gået fra at være min tidlige ungdoms ven til at være min helt og nu til at være usympatisk«, fortsætter Christian Jensen.

Han læste romanen første gang som 20-årig og læster den regelmæssigt hvert tiende år. Om fire år skal han læse den for fjerde gang.

Social arv som tema

Mens Lykke-Per for Christian Jensen i mange år har været ham, der turde sparke døre ind, når han ikke selv havde modet til det, er Lykke-Per en helt anden for Bille August:

»Det, der personligt betyder noget for mig ved Lykke-Per, er, at især hans barndom og ungdom minder så meget om min egen. Jeg havde en streng far, der var barn af den sorte pædagogik og mente, at børn ikke skulle have plads. Da jeg var 18 år flygtede jeg og angreb med stort begær verden for at realisere de mål, jeg havde, og lykkedes langsomt også med det. Undervejs havde jeg et kæmpe forbrug af mennesker, så jeg forstod Per«, siger Bille August.

Da Bille August for otte år siden endelig følte sig klar til at tage fat om romanens enorme liv - 12 år efter han først gang så potentialet til en film - skrev han på en lille lap papir: »Det er en film om social arv«.

Den sociale arv er da også en central spiller i det spørgsmål, Christian Jensen sidder tilbage med efter foreløbig tre gennemlæsninger. For formår Hagbart, Lykke-Pers søn, der på mange måder slægter sin far på, at bryde den sociale arv? Bliver han frisat eller pantsat? Bille August forsøgte at spå om sønnens skæbne.

»I og med at Per forlader familien så tidligt, som han gør, tror jeg, at Hagbart er ret sikker. Han klarer sig og kommer ikke til at leve under Pers skygge resten af sit liv«, siger Bille August.

»Men så er spørgsmålet: Er fraværet af en far ikke også en form for skygge? Og der kan man jo blive ved med at tolke på flertydigheden i de radikale valg, som Per træffer«, spørger Christian Jensen.