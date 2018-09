Gwyneth Paltrow skal betale bøde for at sælge krystalæg til underlivet Den Oscar-vindende skuespiller kan ikke bevise, at de krystalæg, som hun sælger, kan kan regulere menstruationscyklussen.

Gwyneth Paltrow har endnu engang fået opmærksomheden rettet mod sig på grund af noget, der relaterer sig til skuespillerens livsstilsunivers, Goop.

Denne gang har Goop indgået et forlig om at betale 145.000 dollars (930.000 kroner), fordi de har solgt krystalæg, som indsættes i underlivet, og hævdet, at æggene blandt andet kunne regulere menstruationscyklussen og balancere hormonerne. Forliget drejer sig også om en blomsteressens, som angiveligt kunne fjerne depressioner.

Intet af dette har Goop tilsyneladende bevis for er sandt, og derfor blev de stævnet af forbrugerbeskyttelseskontoret i den amerikanske delstat Californien. Det skriver BBC.

»Borgere i Santa Clara-regionens penge og helbred bør aldrig blive bragt i fare af vildledende markedsføring. Vi vil årvågent beskytte forbrugere mod firmaer, som lover gode ting for helbredet, uden de kan bevise det videnskabeligt«, skriver anklager Jeff Rosen i en udtalelse.

Selv om Goop ikke har kunnet bevise produkternes positive effekter, siger de i en udtalelse, at de »tror, der er tale om en ærlig misforståelse omkring disse anklager, men firmaet ønsker at indgå et forlig hurtigt og fredeligt. Forliget betyder ikke, at Goop har noget særligt ansvar«.

Bøjle-bh'er giver brystkræft

Det er langtfra første gang, at 45-årige Paltrow får kritik for det livsstilsunivers, hun siden 2008 har brugt mere tid på at vedligeholde end karrieren som skuespiller, der siden da mest har budt på optrædener som Tony Starks ægteviv og assistent, Pepper Potts, i Marvels filmunivers.

Paltrow har tidligere skrevet om, hvordan kvantefysik kunne hjælpe med at bekæmpe borreliose, og i underlivsregionen skulle en blanding af infrarød stråling og urten gråbynke angiveligt rense både livmoderen og skabe balance i hormonniveauet.

Sidst, men ikke mindst, i linjen af påstande fra Goop er, at der er en form for forbindelse mellem bøjle-bh'er og brystkræft.

Goop sælger stadig de to æg lavet af henholdsvis jade (425 kroner) og kvarts (350 kroner), men nu skriver de blot på hjemmesiden, at de blandt andet »øger den seksuelle energi«. Skulle man have købt et æg og føler sig snydt, kan man nu også få prisen refunderet.

Gwyneth Paltrow var en af de mange kvinder, der sidste år stod frem med anklager mod Harvey Weinstein, da MeToo-bølgen begyndte at rulle.