En god dag for Rainbow – og en dårlig dag for Gwyneth Paltrow

En god dag for...

Rainbow. Dyrepasserne i Londons zoologiske have, ZSL, opdagede, at et æg i pingvinanlægget var ødelagt af forældrene. Stor var deres forbløffelse, da de så, at ungen indeni var i live.

Dyrepasserne døbte den lille humboldtpingvin Rainbow og tilkaldte dyrlægerne.

»Ungen var ikke helt klar til at klækkes, så vi fik travlt,« siger pingvinpasser Suzi Hyde ifølge Sky News:

»Vi vidste, at vi var nødt til at få hende sikkert ud af skallen og i en kuvøse, hvis hun skulle have en chance«.

Det sker af og til, at pingvinforældre kommer til at træde på deres æg, hvilket fører til, at de ikke vil kendes ved ungen, selv hvis den skulle overleve, forklarer Suzi Hyde.

Pingvinungen Rainbow er nu en måned gammel og har det godt – ikke mindst takket være ’pingvinmilkshakes’, som dyrepasserne giver til den lille tre gange om dagen. Pingvinmilkshakes består af blendet fisk, vitaminer og mineraler.

Mums.

En dårlig dag for...

Gwyneth Paltrow. Filmstjernen får kritik for markedsføringen af sin detox-kur – en diæt af diverse frugt- og grøntsagsjuicer – på sitet goop.com.

¨Detox-kure, hvor man kun må drikke økologiske detox-juicer morgen, middag og aften, kun må spise bestemte økologiske grøntsager, skal drikke helt usædvanligt store mængder vand og måske kombinere det hele med en detox-tarmskylning med mælketidsel og urteekstrakter for at få tømt helt ud i kroppens ophobede mængde af giftstoffer, er ellers populære.

Men et studie fra 2014 har ifølge videnskab.dk vist, at der ikke er mange beviser for, at den type kure virker.

Til gengæld renser kroppen sig selv glimrende. Når vi spiser giftstoffer, skiller kroppen sig af med dem så hurtigt, som den overhovedet kan.

Det har evolutionen sådan set gjort den til en mester i. Her hjælper det ikke at drikke en gojibær- og mælkebøttebladete eller en juice med selleri og tranebær. Dårligt nyt for Gwyneth. Dårligt nyt for postnummeret 2100 og Nordsjælland.