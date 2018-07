En god dag for kroatiske målmænd - og en dårlig dag for grillejere

En god dag for ...

Kroatiske målmænd. Danmarks ellers stensikre vej mod VM-finalen blev stoppet 1. juli af Kroatiens keeper Danijel Subasic, da han snuppede tre danske spark fra pletten i straffesparkskonkurrencen. Men de kroatiske handskers overtag på danske VM-spillere stopper aldrig.

Dagen efter VM’s afslutning stod FCK’s landsholdsspiller Viktor Fischer ved 11-meter-pletten i Parken over for Horsens kroatiske målmand, Matej Delac. Med en scoring kunne Fischer redde en smule ære, men inden sparket pillede Delac ved danskens psyke: »Jeg ved godt, at han er landsholdsspiller. Det var derfor, at jeg sagde til ham: »Jeg er Subasic. Det er Subasic mod dig««, gnægger Delac i Ekstra Bladet. Kroaten reddede, og ydmygelsen af FCK og VM-truppens straffeskytter var total.

En dårlig dag for ...

Grillejere. Bevæbnet med optændingsbriketter, grillstartere og det sidste nye skrig fra Weber står landets stolte grillejere klar i startblokkene. I urimeligt mange uger er den danske folkesport blevet saboteret af et afbrændingsforbud, og abstinenserne må dulmes med tvivlsom takeaway og litervis af lunken chateauneuf fra pap.

Men på mirakuløs vis drypper der nu vand over det knastørre kongerige, og mange kontakter beredskabet for at høre, om forbuddet ophæves: Må vi ikke nok få lov til at lege med tændstikker nu? »Den nuværende mængde af regn er ikke nok til, at der vil ske ændringer«, svarer Danske Beredskabers Bjarne Nigaard. »Vi har absolut kun intentioner om at lave mindst muligt besvær for folks sommerhygge«, tilføjer han til Folketidende. Lyseslukker!