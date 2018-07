En god dag for AGF - og en dårlig dag for pindsvin Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

En god dag for...

AGF. Den aarhusianske fodboldklub påkalder sig de højere magter op til sæsonens første hjemmekamp. AGF har allieret sig med Sankt Lukas Kirke, hvor der næste weekend vil være en andagt tilegnet holdet.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Kirken vil blive pyntet i klubbens blå og hvide farver, og et kor vil synge en kendt AGF-slagsang, dog med en mere høvisk tekst. Endelig vil præsten prædike over samme slagsang.

Forstander på Rønshoved Højskole Thue Kjærhus kalder det »poppet« og mener ikke, at fodbold hører hjemme i kirken.

Tidligere biskop i Aarhus – og AGF-tilhænger – Kjeld Holm er overbevist om, at præsten vil gøre det på en ordentlig måde.

I Bjergprædikenen sagde Jesus: »Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes« – men det gælder ganske vist ikke i fodbold.

En dårlig dag for...

Pindsvin. Sommervarmen truer nu et af vores nuttede pattedyr, pindsvinet. Hos foreningen Pindsvinevennerne i Danmark vælter det ind med sultne og dehydrerede pindsvin. Det har givet ekstra travlhed for landets 80 pindsvineplejere, og foreningen efterlyser derfor flere plejere.

»Vi er lidt bange for, at det brænder sammen hen over sommeren, fordi der kommer så mange pindsvin ind«, siger foreningens formand, Lissy Fisker, til Ritzau.

På grund af den varme forsommer har pindsvinene fået unger tidligere end normalt. Samtidig er vandet fordampet, mens orme, biller og snegle har gravet sig dybere ned i jorden.

Lissy Fisker opfordrer haveejere til at stille underskåle med vand ud i haven til pindsvinene, gerne i læ af en hæk. Og har man lidt kattetørfoder, vil det også være fint at lægge det ud.

Pindsvineplejerne tog sig sidste år af 2.700 nødlidende pindsvin.