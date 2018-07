En god dag for sommerglade danskere - og en dårlig dag for sommerdeprimerede danskere

En god dag for ...

Sommerglade danskere. Onsdag forventes at blive den største rejsedag nogensinde i Københavns Lufthavn med mere end 110.000 rejsende. En stor del af dem forlader Danmark for at rejse sydpå, men hvis det er sol og varme, der trækker, kunne de være blevet hjemme.

I de kommende dage lover DMI fortsat sol og varme, og også længere ud i fremtiden ser det udanske danske sommervejr ud til at fortsætte. »De næste fire uger bringer ikke meget nyt under himlen, og budskabet kan siges med ganske få ord: Den tørre og varme sommer ser ud til at fortsætte«, skriver DMI. Og ja, ja, måske hænger det sammen med klimaforandringer, og for landmændene er det noget rigtigt møg. Men det er jo rart, hvis man har sommerferie.

En dårlig dag for ...

Sommerdeprimerede danskere. Er det nu også en ting, spørger du måske, men det er det åbenbart. I hvert fald ifølge Kristeligt Dagblad, som i går kunne fortælle, at flere danskere lider af sommerdepression. Det er ikke en psykiatrisk diagnose, men nærmere i samme kategori som den mere kendte (og forståelige) vinterdepression.

Sommerdepression kan blandt andet opstå pga. dårlig søvn, hvor de lyse timer bringer psyken i ubalance. Desuden er der åbenbart mange, som har svært ved at håndtere store forventninger til sommeren. Hvis der er sommerdeprimerede mennesker i lufthavnen onsdag, må man håbe, at de har købt billet til f.eks. Thorshavn eller Bergen, hvor der godt nok er lyse nætter, men ellers ret trist vejr.