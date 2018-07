En god dag for danske vinavlere - og en dårlig dag for Theresa May

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for ...

Danske vinavlere. Mens landmændene frygter tørken, kan de danske vinproducenter få et rekordudbytte, rapporterer DR Østjylland. Masser af sol og varme på de helt rigtige tidspunkter har skabt flere og flottere druer med mindre syre og større sødme, fortæller vinavler Simon Hedegaard i Skødstrup. »Vi er startet fuldstændigt forrygende. Stokkene er blomstret en måned, før de plejer. Det er tørvejr, og der er ingen sygdomme ved stokkene«.

Udsigten til en tidlig høst og velsmagende druer får en af hans kolleger til at droppe al jysk beskedenhed. Vinavler Kim Madsen i Kolding siger. »Det er helt fantastisk. Vi oplever jo en vækst, som vi aldrig har set lignende. Vi kommer til at lave verdens bedste vine i år«. Verdens bedste vine, alligevel? Fra Kolding? Så ved man, det er en god sommer.

En dårlig dag for ...

Theresa May. Tirsdag mødes hun med Donald Trump til Nato’s topmøde i Bruxelles. Mandag forlod hendes Brexit-minister regeringen i vrede. Søndag åndede en britisk kvinde, der blev udsat for nervegiften Novichok i det sydlige England i juni, ud.

Britisk politi arbejder ud fra en tese om, at kvinden, der blev forgiftet i Amesbury, er kommet i kontakt med efterladenskaber fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal, der begge overlevede. Novichok, der blev udviklet under den kolde krig af Sovjetunionen, blev brugt til attentatet på Sergej og Julia Skripal i Salisbury 4. marts. Storbritannien har peget på Rusland som den skyldige, da Sergej Skripal var tidligere russisk dobbeltagent, der spionerede for England.