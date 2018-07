Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Angela Hernandez. Flere husker nok slutscenen i filmen ’Thelma og Louise’, hvor de i fuld fart kører ud over afgrunden, og Louises lyseblå cabriolet med navnet ’Thunderbird’ hænger i rummet over Grand Canyon. Noget lignende – dog ikke med fuldt overlæg – hændte for 23-årige Angela Hernandez fra Portland, USA.