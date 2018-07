En god dag for Preben Elkjær - og en dårlig dag for nonnerne

En god dag for ...

Preben Elkjær. Verdens bedste Preben er som bekendt dansk og hedder Elkjær til efternavn. Og forleden fik fodboldlandsholdets tidligere målmager endnu mere at grine skælmsk ad, da han ved en reception i Norditalien blev kåret til æresborger i Verona af byens borgmester. Ifølge Ekstra Bladets forrygende reportage fra begivenheden var den seneste til at opnå den titel dramatikeren Dante, der omkring år 1300 skrev mesterværket ’Den guddommelige komedie’.

Elkjærs overjordiske status i Verona blev grundlagt i 1980’erne, hvor angriberen scorede mål på stribe for den lokale klub Hellas. I mesterskabssæsonen 1984-85 blev det endda til en scoring i strømpesokker fra danskeren, der ved seneste byrådsvalg i Verona fik 546 højst ugyldige stemmer. Campione, Elkjaer!

En dårlig dag for ...

Nonnerne. På en dag, hvor flere medier kunne berette, at mindst 30 unge er i behandling, fordi de har forsøgt at få deres muskler til at se større ud ved at sprøjte olie til lamper og gulvklinker ind i dem, kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at antallet af nonner og munke i de danske klostre styrtdykker.

Gennemsnitsalderen blandt de under 100 tilbageværende nonner og munke er så høj, at det blot er et spørgsmål om tid, inden de sidste klostre må lukke. Den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, begræder udviklingen, som han dog stadig håber på kan vendes: »Unge mennesker i dag har svært ved at forpligte sig over lang tid for slet ikke at tale om hele livet«. Unge mennesker i dag har vist bare generelt andre interesser, end unge mennesker tidligere havde.