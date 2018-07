En god dag for folkestyret – og en dårlig dag for Kanye West

En god dag for ...

Folkestyret. Folketingssalen gennemgår en større ombygning hen over sommeren, så den er fin og klar til Folketingets åbning.

En af forbedringerne er, at talerstolen bliver handikapvenlig. For at give lige muligheder for alle bliver talerstolen bygget om, så også personer i kørestol og dårligt gående kan komme på talerstolen og op til formandsstolen.

Ikke nok med det: Det grønne gulvtæppe bliver udskiftet med et tæppe i en lys farve, hvilke skulle give en fordel for svagtseende og give salen et lyst udtryk. Det er anden etape af en større ombygning.

Første del foregik i sommeren 2017, da bl.a. det store vindue bag formandsstolen blev blotlagt, så det naturlige lys kan strømme ind i salen. Hvis man vil se mere, kan man følge arbejdet i videoer på ft.dk.

En dårlig dag for ...

Kanye West. Den amerikanske journalist og forfatter Ta-Nehisi Coates går til angreb på fænomenet Kanye i The Atlantic.

Han ser Kanyes opbakning til Donald Trump som et narcissistisk frigørelsesprojekt: »Frihed uden omkostninger, frihed uden kritik, friheden til at være stolt og uvidende, friheden til at profitere på folket i det ene øjeblik og friheden til at svigte folket i det næste ... Erobrerens frihed, den stærkes ret bygget på modvilje mod eller ligegyldighed over for den svage, den frihed, der er for voldtægtsmænd, pussy grabbers og fuck you anyway, bitch; oliens og de usynlige kriges frihed, forstædernes frihed med de røde linjer, den hvide mands frihed i Calabasas«. Kanye har bl.a. hyldet Trump som en ’bror’.