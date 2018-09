Mændene dominerer stadig der, hvor magten, indflydelsen, berømmelsen og pengene ligger på de tyske scener Det går virkelig ikke ret godt, når det handler om de to køns arbejdsfordeling på de tyske scener.

Et par tal: Næsten 80 procent af de tyske teatre er ledet af mænd. 70 procent af alle iscenesættelser i tysk teater står mænd for. 76 procent af alle stykker, der opføres i tysk teater, er skrevet af mænd.

Det er det tyske teatersite Nachtkritik, som i en større artikel hiver fat i en undersøgelse fra 2016. Tallene er altså ikke spritnye, men dog her ved sæsonstart en fornyet debat værd om de to køns rollefordeling på de tyske scener. Hvad angår denne nye sæsons produktioner på de berlinske teaterscener, er alt nemlig ved det gamle: 73 procent af iscenesættelserne på Deutsches Theater vil mænd stå for, på Schaubühne vil mænd stå for hele 86 procent af opførelserne, og hvad angår stykkerne i 2018-19 er alle tekster på Volksbühne skrevet af mænd.

Er kvinderne i tysk teater slet ikke fremme på beatet? Jo. F.eks. er der langt flere kvindelige sufflører (80 procent) end mandlige. Der, hvor magten, indflydelsen, berømmelsen og pengene ligger, dominerer mændene stadig.

»Det er også her, ordet ’geni’ helt naturligt hører til«, hedder det i artiklen. Geniale instruktører kender vi alle. Hvor mange har hørt om geniale sufflører?

En af tysk teaters for tiden hotteste – kvindelige – skuespillere, Caroline Peters, udtaler i artiklen, at hun ikke gider jamre, men nok kæmpe, bl.a. for et skift i den måde, som henholdsvis mandlige og kvindelige skuespillere selv i dag opfattes på:

»En mandlig hovedrollespiller repræsenterer alle mennesker, noget universelt, mens en kvindelig hovedrollespiller mest står for en historie om et kvindemenneske«.

I det tyske teatertidsskrift Theater heute har 43 kritikere (kønsfordelingen er ukendt!) fra Tyskland, Østrig og Schweiz også gjort status, mest kunstnerisk, på sidste sæson.

Her dukker Caroline Peters’ navn igen op, for hun er kåret som ’Årets kvindelige skuespiller’, bl.a. for sin præstation i det østrigske Burgtheaters forestilling ’Hotel Strindberg’ – om Strindbergs liv og værker, og om krigen mellem de to køn, før og nu. ’Årets teater 2018’ er ikke fra Berlin, men Theater Basel, og med hensyn til ’Sæsonens bedste teaterledelse’ gik prisen i år til – ingen! Måske fordi 80 procent af de tyske scener er ledet af mænd.