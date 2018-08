Kunstkritikerens kommentar: Hvor er kvinderne henne på Chart Art Fair? Kønsfordelingen i store dele af den kommercielle del af kunstlivet i Danmark er totalt skævvredet: For hver kvindelig kunstner er der to mænd i gallerierne på årets Chart Art Fair. Hvad sender det af signaler? Er det o.k.?, spørger kunstkritiker Mathias Kryger i denne kommentar.

Der er fest, performancekunst og smukt kuraterede programmer med unge kunstnere fra hele Norden. Der er dj’s, live musik, gourmet-streetfood, vodkabar, smagfuldt quirky arkitektur-pavilloner og en folkelig-cool attitude.

Der er paneldebatter om den altdominerende højrepopulisme og den gryende fascisme i Europa og om, hvordan kunsten forholder sig til den. Fra fest til fordybelse, fra mikrobrygget fadøl til Michel Foucault.

Kunstmessen Chart er et interessant objekt at studere og et fint sted at kigge hen, hvis man vil forstå, hvordan kunstverdenen er skruet sammen: et politisk woke og følsomt møde med kapitalens luksus. Kunstmarkedet er og bliver det eneste globale ikke-regulerede investeringsmarked.

Og det ér supersexet. Fuldt af komplekst og lidt farligt begær, som det ofte er, når magt, penge og æstetik flyder sammen.

De facto er det Kunstakademiet på Kongens Nytorv, der udlejer sine lokaler til Kunstmessen Chart, da Kunstakademiet ’ejer’ Kunsthal Charlottenborg. Det vil altså sige, at man med kunstmessen Charts indtog i Charlottenborg-komplekset har skabt en trekant imellem Akademiet som uddannelsesinstitution, Kunsthal Charlottenborg som visningssted for den internationale samtidskunst og Kunstmessen Chart som købmandsbutikken, der sælger kunst. Uddannelse, visning og handel er unægtelig forbundet i denne konstruktion.

Et fantastisk økosystem for kunsten, vil nogle sige. En bermudatrekant for den uafhængige, kritiske tænkning, vil andre hævde.

For hvad er funktionen af folkefesten, streetfooden og de kritiske debatter om fascisme og kulturel appropriation i virkeligheden midt i kunstmessens logik om salg? Er det altruisme? Er det bare good vibes? Er det alibi?

Kunstakademiet og Kunsthallen er imidlertid rum for kritisk tænkning, og dermed må det også være oplagt og muligt at spørge kritisk ind til kunstmessen Chart.

Og i en tid, hvor mit facebookfeed vælter over med rapporter om patriarkalske og sexistiske kunstmiljøer i Berlin og London, hvor museerne stadig indkøber langt flere værker af mænd end kvinder, og hvor der er kæmpe forskelle på indkomstniveauet mellem mandlige og kvindelige kunstnere, er det umuligt ikke at skele med forundring til de kommercielle galleriers kønsmæssige repræsentation på Chart – også selvom Charts kuraterede programmer vægter kvindelige kunstnere. Det er en utrolig dinosaur af et tema, der som et særligt klistret spøgelse bliver ved at klæbe sig til den kommercielle del af kunstverdenen.